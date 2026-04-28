Смертельне зіткнення поїздів: загинуло 14 людей, ще понад 100 — поранені

Зіткнення потягів

Кількість жертв унаслідок зіткнення поїздів поблизу столиці Індонезії Джакарти зросла до 14, ще 84 людини зазнали травм. Рятувальники вже завершили роботи з деблокування людей з-під уламків.

Про це пише Reuters.

Що відомо про аварію

Аварія сталася пізно в понеділок у Бекасі, неподалік Джакарти, де зіткнулися приміський поїзд і потяг далекого сполучення. За словами керівника державної залізничної компанії PT KAI Боббі Расідіна, кількість загиблих уточнили після завершення рятувальної операції.

Очільник рятувальної служби Мохаммад Сьяфі повідомив, що евакуація була складною через значні пошкодження вагонів, і до неї залучали спеціально підготовлених фахівців. Він додав, що під завалами більше не залишилося живих пасажирів, хоча пошуки можуть тривати.

Найбільше постраждав вагон, призначений для жінок. За попередніми даними, всі загиблі були жінками, яких затиснуло металевими конструкціями. Рятувальники змушені були розрізати вагони, щоб дістатися до людей.

Попередньо встановлено, що приміський поїзд зіткнувся з автомобілем на коліях, після чого в нього врізався інший потяг. Влада Індонезії вже розпочала розслідування причин аварії, а президент Прабово Субіанто заявив про плани покращити інфраструктуру в цьому районі, зокрема збудувати естакаду.

Раніше йшлося про те, що поблизу Мюнхена сталося смертельне зіткнення потягів. Внаслідок аварії поранено щонайменше 30 людей. Як зазначають правоохоронці, поїзди прямували на південь від Мюнхена і зіткнулися на перехресті колій. Утім німецький залізничний оператор вважає головною причиною сторонні предмети на шляху.

