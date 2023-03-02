Смертельне зіткнення поїздів у Греції: Афіни охопили протести, міністр подав у відставку (фото)

Після лобового зіткнення пасажирського і товарного поїздів пасажирський потяг зійшов із рейок.
В Афінах розпочалися протести через масштабну залізничну катастрофу, в якій пасажирський потяг зіткнувся із вантажним. Кількість загиблих зросла до 43.
Про це пише BBC.
Біля офісу компанії Hellenic Train в Афінах, яка відповідає за стан залізниці, сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Також протести відбулися в містах Салоніки та Лариса. Поліцейські застосували проти демонстрантів хімічні речовини.
Уряд запевняє, що проведе детальне та незалежне розслідування. Премʼєр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що аварія сталася через "трагічну людську помилку".
"Правосуддя зробить свою справу", — сказав він.
Очільнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Але він заперечує свою провину і запевняє, що аварія сталася через технічну несправність.
Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали багато років. На знак протесту та жалоби залізничники планують провести в четвер страйк через те, що вони називають офіційною зневагою до залізниці.
За словами однієї з пасажирок, поїзд зігнувся на 90 градусів, впав в урвище і наполовину повис у повітрі.
Підліток, що вижив в аварії, розповів представникам ЗМІ, що незадовго до зіткнення він відчув сильне гальмування і побачив іскри.
Міністр інфраструктури країни Костас Караманліс подав у відставку на тлі протестів.
"Коли трапляється щось таке трагічне, неможливо продовжувати так, ніби цього не сталося. Я вже кілька років в політиці, але вважаю важливим елементом нашої демократії те, що громадяни нашої країни мають довіряти політичній системі. Це називається політичною відповідальністю. Тому я оголошую про свою відставку з посади міністра інфраструктури та транспорту", — написав Караманліс у Facebook.
Що відомо про залізничну катастрофу у Греції
Пізно ввечері, 28 лютого, унаслідок зіткнення двох поїздів на півночі Греції загинуло щонайменше 43 людини та ще 85 отримали поранення.
Пасажирський потяг, в якому перебували 350 пасажирів прямував з Афін до північного міста Салоніки, коли сталося лобове зіткнення з вантажним поїздом.. Це призвело до пожежі у двох вагонах. Точна причина катастрофи наразі невідома.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство вже взаємодіє із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей.
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