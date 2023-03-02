Смертельне зіткнення поїздів у Греції: Афіни охопили протести, міністр подав у відставку (фото)

В Афінах розпочалися протести через масштабну залізничну катастрофу, в якій пасажирський потяг зіткнувся із вантажним. Кількість загиблих зросла до 43.

Про це пише BBC.

Біля офісу компанії Hellenic Train в Афінах, яка відповідає за стан залізниці, сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Також протести відбулися в містах Салоніки та Лариса. Поліцейські застосували проти демонстрантів хімічні речовини.

Фото: Associated Press

Уряд запевняє, що проведе детальне та незалежне розслідування. Премʼєр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що аварія сталася через "трагічну людську помилку".

"Правосуддя зробить свою справу", — сказав він.

Очільнику місцевої станції висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Але він заперечує свою провину і запевняє, що аварія сталася через технічну несправність.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що неодноразово попереджали багато років. На знак протесту та жалоби залізничники планують провести в четвер страйк через те, що вони називають офіційною зневагою до залізниці.

Фото: Associated Press

За словами однієї з пасажирок, поїзд зігнувся на 90 градусів, впав в урвище і наполовину повис у повітрі.

Підліток, що вижив в аварії, розповів представникам ЗМІ, що незадовго до зіткнення він відчув сильне гальмування і побачив іскри.

Міністр інфраструктури країни Костас Караманліс подав у відставку на тлі протестів.

"Коли трапляється щось таке трагічне, неможливо продовжувати так, ніби цього не сталося. Я вже кілька років в політиці, але вважаю важливим елементом нашої демократії те, що громадяни нашої країни мають довіряти політичній системі. Це називається політичною відповідальністю. Тому я оголошую про свою відставку з посади міністра інфраструктури та транспорту", — написав Караманліс у Facebook.

Що відомо про залізничну катастрофу у Греції

Пізно ввечері, 28 лютого, унаслідок зіткнення двох поїздів на півночі Греції загинуло щонайменше 43 людини та ще 85 отримали поранення.

Пасажирський потяг, в якому перебували 350 пасажирів прямував з Афін до північного міста Салоніки, коли сталося лобове зіткнення з вантажним поїздом.. Це призвело до пожежі у двох вагонах. Точна причина катастрофи наразі невідома.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство вже взаємодіє із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей.

Лобове зіткнення потягів в Греції: кількість жертв росте