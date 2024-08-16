Смертельні цукерки з наркотиком випадково роздали бідним (фото)

У Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала малозабезпеченим людям цукерки зі смертельною дозою метамфетаміну.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Льодяники з наркотиком, які благодійники роздали малозабезпеченим у Новій Зеландії, входили до продуктових наборів. Об'єм метамфетаміну у кожній цукерці у 300 разів перевищував "звичайну дозу", через що можна померти.

Організація Auckland City Mission отримала солодощі як пожертву від невідомої приватної особи. Льодяники були у заводській упаковці малайзійського бренду Rinda та не викликали підозр.

"Ми не знали, що цукерки містять метамфетамін, коли їх роздавали", – сказав журналістам представник благодійників.

Як повідомили представники організації, цукерки з наркотиком могли одержати до 400 людей. Щонайменше троє осіб, зокрема дитина, звернулися по допомогу до медиків. На щастя, нікого не довелося госпіталізувати.

За даними Новозеландського фонду боротьби з наркотиками, вартість кожного такого льодяника становить близько 1000 новозеландських доларів (25 тис. грн).

Auckland City Mission звернулася до поліції після того, як один з одержувачів продуктового набору повідомив, що цукерки мають "дивний смак". Директорка організації Хелен Робінсон розповіла, що кілька працівників скуштували ці солодощі, після чого "почувалися дивно".

Цукерки з метамфетаміном / Фото: Auckland City Mission

Організація протестувала цукерки, які були на складах, і підтвердила наявність у них потенційно смертельної дози метамфетаміну. Керівниця Новозеландського фонду боротьби з наркотиками повідомила, що доза наркотичної речовини в льодяниках була "летальною". Кожна така цукерка містила 3 г чистого наркотику, тоді як "звичайна доза" становить 10-25 мг, тобто один льодяник містив до 300 доз метамфетаміну. Цей наркотик може викликати біль у грудях, прискорене серцебиття, судоми, гіпертермію, марення та непритомність.

У фонді зазначили, що контрабандисти нерідко використовують упаковання брендованих товарів для незаконного ввезення наркотиків. На думку представників установи, "невстановлений донор ненавмисно" надіслав до Auckland City Mission наркотичні цукерки, однак у це "має з'ясувати поліція".

Поліція попросила одержувачів льодяників з метамфетаміном, негайно зв'язатися з правоохоронцями.

У кондитерській компанії Rinda сказали журналістам, що знають про інцидент. Там запевнили, що "не використовують і не потурають використанню будь-яких заборонених препаратів" у своїй продукції. Гендиректор Rinda Стівен Пех повідомив, що цукерки, які він бачив на фото, були білими, тоді як продукція компанії – жовта.

Невідомо, скільки людей отримали небезпечні солодощі, але Auckland City Mission вже зв'язалася приблизно з 400 особами. Є також побоювання, що можуть постраждати інші благодійні організації.

До слова, в Китаї засудили до ув’язнення двох кухарів ресторану за те, що вони підмішували у тисячі страв протидіарейні препарати, щоб протерміновані інгредієнти не спричиняли розлади шлунка у відвідувачів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.