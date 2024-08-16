Смертельні цукерки з наркотиком випадково роздали бідним (фото)

Доза наркотичної речовини в льодяниках була "летальною".
У Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала малозабезпеченим людям цукерки зі смертельною дозою метамфетаміну.
Про це повідомляє "BBC News Україна".
Льодяники з наркотиком, які благодійники роздали малозабезпеченим у Новій Зеландії, входили до продуктових наборів. Об'єм метамфетаміну у кожній цукерці у 300 разів перевищував "звичайну дозу", через що можна померти.
Організація Auckland City Mission отримала солодощі як пожертву від невідомої приватної особи. Льодяники були у заводській упаковці малайзійського бренду Rinda та не викликали підозр.
"Ми не знали, що цукерки містять метамфетамін, коли їх роздавали", – сказав журналістам представник благодійників.
Як повідомили представники організації, цукерки з наркотиком могли одержати до 400 людей. Щонайменше троє осіб, зокрема дитина, звернулися по допомогу до медиків. На щастя, нікого не довелося госпіталізувати.
За даними Новозеландського фонду боротьби з наркотиками, вартість кожного такого льодяника становить близько 1000 новозеландських доларів (25 тис. грн).
Auckland City Mission звернулася до поліції після того, як один з одержувачів продуктового набору повідомив, що цукерки мають "дивний смак". Директорка організації Хелен Робінсон розповіла, що кілька працівників скуштували ці солодощі, після чого "почувалися дивно".
Організація протестувала цукерки, які були на складах, і підтвердила наявність у них потенційно смертельної дози метамфетаміну. Керівниця Новозеландського фонду боротьби з наркотиками повідомила, що доза наркотичної речовини в льодяниках була "летальною". Кожна така цукерка містила 3 г чистого наркотику, тоді як "звичайна доза" становить 10-25 мг, тобто один льодяник містив до 300 доз метамфетаміну. Цей наркотик може викликати біль у грудях, прискорене серцебиття, судоми, гіпертермію, марення та непритомність.
У фонді зазначили, що контрабандисти нерідко використовують упаковання брендованих товарів для незаконного ввезення наркотиків. На думку представників установи, "невстановлений донор ненавмисно" надіслав до Auckland City Mission наркотичні цукерки, однак у це "має з'ясувати поліція".
Поліція попросила одержувачів льодяників з метамфетаміном, негайно зв'язатися з правоохоронцями.
У кондитерській компанії Rinda сказали журналістам, що знають про інцидент. Там запевнили, що "не використовують і не потурають використанню будь-яких заборонених препаратів" у своїй продукції. Гендиректор Rinda Стівен Пех повідомив, що цукерки, які він бачив на фото, були білими, тоді як продукція компанії – жовта.
Невідомо, скільки людей отримали небезпечні солодощі, але Auckland City Mission вже зв'язалася приблизно з 400 особами. Є також побоювання, що можуть постраждати інші благодійні організації.
До слова, в Китаї засудили до ув’язнення двох кухарів ресторану за те, що вони підмішували у тисячі страв протидіарейні препарати, щоб протерміновані інгредієнти не спричиняли розлади шлунка у відвідувачів.
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