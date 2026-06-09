Смертельні фантазії: фетиш-сеанс із зіркою OnlyFans закінчився трагедією

Зірку OnlyFans засудили до 4 років ув’язнення за загибель клієнта

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Американська модель OnlyFans Мікаела Райлаарсдам, яка заробляла тисячі доларів на екстремальних замовленнях заможних клієнтів, розплакалася у залі суду під час оголошення вироку. Вона визнала себе винною у ненавмисному вбивстві 55-річного чоловіка, який найняв її для реалізації своїх специфічних фантазій.

Про деталі цього резонансного судового процесу в Сан-Дієго пише UNILAD.

Шокувальні деталі смертельного сеансу

Жертва, Майкл Дейл, звернувся до 32-річної моделі у квітні 2023 року та заплатив їй 11 000 доларів за виконання серії небезпечних забаганок. Згідно з матеріалами слідства, чоловік попросив обгорнути його харчовою плівкою, «як мумію», приклеїти до ніг жіночі чоботи та заліпити очі суперклеєм. Під час сеансу дівчина також заклеїла клієнтові рот скотчем і наділа на голову пластиковий пакет, повністю зв’язавши його кінцівки.

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Сусід загиблого по кімнаті згодом свідчив у суді, що чув, як Дейл благав модель зупинитися і навіть пропонував їй більше грошей перед тим, як знепритомніти. Попри це пакет залишався на його голові близько восьми хвилин.

Чоловіка госпіталізували до лікарні, але під час обстеження медики констатували смерть мозку. Майкла Дейла відключили від апаратів життєзабезпечення через кілька днів. Медична експертиза офіційно підтвердила удушення як причину смерті.

Каяття в суді та позиція захисту

Засуджена Мікаела Райлаарсдам, яка працювала в індустрії під псевдонімом Ешлі СінКал, під час засідання емоційно звернулася до родини загиблого. Вона ридала на лаві підсудних і не змогла до кінця зачитати свою підготовлену заяву через сильний розпач.

«Це потрібно сказати, але тут просто немає слів. Мені шкода — цього замало. Понад усе на світі я б хотіла повернутися в минуле і все скасувати», — крізь сльози вимовила жінка.

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Адвокат підсудної Ден Коен наполягав, що його підзахисна ніколи не мала наміру вбивати Дейла та викликала службу 911 одразу, як помітила небезпеку. Захисник підкреслив, що клієнт сам активно шукав такий досвід, і хоча згода жертви не є виправданням перед законом, вона має стати пом’якшувальним фактором.

«Тут, безумовно, є елемент добровільної згоди. Це було не просто те, на що він погодився, а те, чого він сам активно прагнув», — заявив адвокат.

Бізнес на OnlyFans та фінальний вирок

Слідство з’ясувало, що модель успішно працювала в індустрії для дорослих близько десяти років, а її чоловік Брендон знав про цей бізнес і допомагав ним керувати. Під час смертельного сеансу підсудна навіть надсилала чоловікові фотографії процесу, а саме відео планувала опублікувати на платформі OnlyFans. Цей запис згодом вилучили правоохоронці як головний доказ під час розслідування.

Спочатку прокуратура висунула дівчині обвинувачення в умисному вбивстві, проте згодом статтю перекваліфікували після укладення угоди про визнання провини. Окружна прокуратура округу Сан-Дієго офіційно затвердила узгоджене покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Найближчі роки засуджена проведе під вартою в державній в’язниці.

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Нагадаємо, у США засудили чоловіка, який убив дружину та намагався підставити іншого через фетиш-сайт. За даними слідства, у злочині йому допомагала няня-коханка.

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