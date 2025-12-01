- Дата публікації
Смертельні повені накрили Азію: понад тисяча загиблих - і це ще не все
Найбільше постраждала Індонезія — там понад 400 загиблих. Влада каже, що кількість жерт може бути значно більшою.
Понад тисяча людей загинули внаслідок тропічних циклонів у Азії. Серед найбільш постраждалих від тропічних циклонів із сильними зливами країн опинилися Індонезія та Шрі-Ланка.
Про це пише Bloomberg.
Три тропічні циклони, що збіглися з північно-східним мусоном, який зазвичай приносить сильні зливи в Південно-Східну Азію в цю пору року, спричинили значні руйнування в регіоні.
На індонезійському острові Суматра інтенсивна штормова діяльність призвела до загибелі щонайменше 442 осіб і зникнення безвісти ще 402, а в Таїланді кількість загиблих становить 169 осіб.
В Індонезії перекриті дороги та пошкоджені комунікаційні мережі, що ускладнює рятувальні та гуманітарні роботи.
На Шрі-Ланці кількість жертв сильних повеней різко зросла в неділю, майже подвоївшись — до 334 загиблих. Іще 370 людей вважаються зниклими безвісти.
Циклон Ditwah у понеділок також принесе сильні дощі в деякі райони південної Індії.
Нагадаємо, потужний шторм Клаудія спричинив екстремальні погодні умови у Португалії, в частині Іспанії, Ірландії та Великої Британії. Внаслідок негоди загинули троє людей, десятки отримали поранення.