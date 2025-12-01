ТСН у соціальних мережах

Смертельні повені накрили Азію: понад тисяча загиблих - і це ще не все

Найбільше постраждала Індонезія — там понад 400 загиблих. Влада каже, що кількість жерт може бути значно більшою.

Азію охопили повені

Азію охопили повені / © Associated Press

Понад тисяча людей загинули внаслідок тропічних циклонів у Азії. Серед найбільш постраждалих від тропічних циклонів із сильними зливами країн опинилися Індонезія та Шрі-Ланка.

Про це пише Bloomberg.

Три тропічні циклони, що збіглися з північно-східним мусоном, який зазвичай приносить сильні зливи в Південно-Східну Азію в цю пору року, спричинили значні руйнування в регіоні.

На індонезійському острові Суматра інтенсивна штормова діяльність призвела до загибелі щонайменше 442 осіб і зникнення безвісти ще 402, а в Таїланді кількість загиблих становить 169 осіб.

Негода в Індонезії / © Associated Press

Негода в Індонезії / © Associated Press

В Індонезії перекриті дороги та пошкоджені комунікаційні мережі, що ускладнює рятувальні та гуманітарні роботи.

На Шрі-Ланці кількість жертв сильних повеней різко зросла в неділю, майже подвоївшись — до 334 загиблих. Іще 370 людей вважаються зниклими безвісти.

Циклон Ditwah у понеділок також принесе сильні дощі в деякі райони південної Індії.

Нагадаємо, потужний шторм Клаудія спричинив екстремальні погодні умови у Португалії, в частині Іспанії, Ірландії та Великої Британії. Внаслідок негоди загинули троє людей, десятки отримали поранення.

