Смертельний Геловін у Сеулі та російський шантаж “зерновою угодою”: головні новини ночі 30 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 30 жовтня:
- У смертельній тисняві в столиці Південної Кореї щонайменше 151 людина загинула, серед них - 19 іноземців. Читати далі –>
- Дмитро Кулеба прокоментував заяву Москви щодо готовності замінити українське зерно на світовому ринку. Читати далі –>
- Очільник МЗС Литви вважає, що судна із українським зерном потрібно забезпечити військовим супроводом. Читати далі –>
- У Харківській області станом на 29 жовтня виявлено 765 загиблих під час окупації. Читати далі –>
- Обвинувачений в участі у російській анексії Криму громадянин РФ покинув Чехію і повертається додому. Читати далі –>
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