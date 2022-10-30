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Смертельний Геловін у Сеулі та російський шантаж “зерновою угодою”: головні новини ночі 30 жовтня

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Смертельний Геловін у Сеулі та російський шантаж “зерновою угодою”: головні новини ночі 30 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 30 жовтня:

  • У смертельній тисняві в столиці Південної Кореї щонайменше 151 людина загинула, серед них - 19 іноземців. Читати далі –> 
  • Дмитро Кулеба прокоментував заяву Москви щодо готовності замінити українське зерно на світовому ринку. Читати далі –> 
  • Очільник МЗС Литви вважає, що судна із українським зерном потрібно забезпечити військовим супроводом. Читати далі –> 
  • У Харківській області станом на 29 жовтня виявлено 765 загиблих під час окупації. Читати далі –> 
  • Обвинувачений в участі у російській анексії Криму громадянин РФ покинув Чехію і повертається додому. Читати далі –> 

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
910
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