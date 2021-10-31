Смертельний Геловін: у США внаслідок стрілянини на вечірці загинули люди

Ще п'ятеро людей постраждали.
У США на вечірці з нагоди свята Геловін відбулася стрілянина. Є жертви.
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Двоє людей загинули, ще п'ять постраждали внаслідок стрілянини.
Святкова вечірка на Геловін відбулася в американському штаті Каліфорнія.
Вечірку організатори позиціювали як "екзотичний еротичний Геловін-бал".
"Співробітники виїхали на вечірку у банкетному залі, де були присутні сотні людей. Вони знайшли трьох дорослих чоловіків з вогнепальними пораненнями. Двоє померли на місці, третій був госпіталізований до місцевої лікарні у серйозному, але стабільному стані", - заявив офіс шерифа округу Сакраменто, що у штаті Каліфорнія.
Пізніше з'ясувалося, що ще чотирьох поранених розвезли лікарнями на приватному автотранспорті до приїзду поліцейських.
Нагадаємо, що раніше наряди на Геловін, присвячені популярному серіалу "Гра в кальмара", заборонили відразу три школи в американському штаті Нью-Йорк. Влада штатів побоюється, що діти в цих костюмах відтворюватимуть на перервах сцени з фільму, а це пропаганда насильства, неприпустима у навчальних закладах.
"Гра в кальмара" — південнокорейський серіал, популярний зараз у всьому світі. За сюжетом, кілька десятків людей, які потрапили у скрутне фінансове становище, беруть участь у загадковому турнірі на виживання дитячих ігор. Призовий фонд – гігантський, а й ставки – смертельні.
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