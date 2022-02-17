Смертельний напад акули у Сіднеї: у Мережі з'явилося жахливе відео, як хижак шматує людину

Смертельний напад акули у Сіднеї: у Мережі з'явилося жахливе відео, як хижак шматує людину

Плавець провів останні хвилини, волаючи про допомогу і намагаючись відбитися від величезної велику білої акули, перш ніж вона з’їла його живцем.

У Мережі з'явилося відео жахливого нападу величезної білої акули на людину, який стався у Сіднеї вперше за останні 60 років.

Про це інформує Daily Mail.

Акула напала на чоловіка на пляжі Літл-Бей під час полювання. Свідками смертельного нападу стало багато людей. Плавець провів останні хвилини, волаючи про допомогу і намагаючись відбитися від величезної велику білої акули, перш ніж вона з’їла його живцем.

Нажаханим свідкам лишилося лише безпорадно спостерігали за тим, що відбувається. За словами очевидців, хижак за кілька секунд буквально розірвав на дві частини свою жертву.

На шокуючих кадрах видно, як хижак тягне свою жертву під воду, а море почервоніло від крові. "Когось щойно з'їла акула. О чувак! О ні! Це безумство. Це велика біла акула", — кричить один із рибалок на кадрах.

Увага! Відео містить жорстокі кадри

"На відео чітко видно, що половину тіла з'їла акула", — сказав співробітник поліції. Рештки тіла знайшли рятувальники.

Як повідомляє 9 News Australia, жертвою акули-вбивці виявився 35-річний інструктор із дайвінгу Саймон Нелліст, який регулярно плавав на пляжі.

9news.com.au

Це перший смертельний напад акул у Сіднеї від 1963 року.