Смертельний напад на єкспрем’єра Японії: вбивця спокійно стояв позаду політика і очікував моменту

Стрілець Тецуя Ямагамі, який раніше служив у Морських силах самооборони, визнав, що заздалегідь планував вбивство, оскільки був незадоволений колишнім очільником уряду.

Всі подробиці резонансного вбивства колишнього прем’єра Японії Сіндзо Абе публікує японська державно-громадська телекомпанія NHK.

8 липня Сіндзо Абе було поранено після замаху, який скоїли під час передвиборчої кампанії в місті Нара. Журналісти припускали, що в політика стріляли з дробовика, а після прибуття медиків він не подавав ознак життя.

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"Він виступав з промовою, і ззаду підійшов чоловік. Перший постріл пролунав ніби жартома. Він не впав, тільки був гучний звук. Під час другого пострілу було видно спалах і дим", - цитує агентство France Press співрозмовницю японської телекомпанії NHK.

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Виконавцем замаху виявився 40-річний житель міста Нара Тецуя Ямагамі. Чоловіка оперативно затримали після пострілів і підозрюваний не чинив опір під час арешту. Тецуя Ямагамі протягом трьох років служив у морських силах самооборони. Під час затримання стрілець заявив, що планував убити Сіндзо Абе, оскільки був незадоволений політикою колишнього прем'єр-міністра.

Поліція згодом повідомила, що політик був поранений у спину та шию, і під час госпіталізації перебував у критичному стані. Сіндзо Абе помер після вогнепальних поранень у реанімації.

А видання New York Post зафільмувало останні моменти життя японського політика. Зокрема, з’явилися жахливі фотографії моменту, коли убивця Сіндзо Абе стоїть позаду нього перед тим, як вчинив злочин.

На знімках видно, як Абе розпочинає передвиборчу промову. За кілька кроків позаду нього стояв невинний на вигляд чоловік у масці, одягнений у військові штани, з сумкою на плечах.

За кілька хвилин після того, як політик почав свою промову, вбивця підкрався ближче до Абе та застрелив його.

Фото: Associated Press

Політична кар'єра Абе

Абе був прем'єр-міністром двічі й обіймав цю посаду довше за інших японських прем'єрів.

2020 року він пішов у відставку, зіславшись на проблеми зі здоров'ям, але, як зазначає Reuters, зберігав вплив у керівній Ліберально-демократичній партії та контролював одну з головних фракцій у партії.

Нинішній прем'єр Фуміо Кісіда - протеже Абе.

Сіндзо Абе, син колишнього міністра закордонних справ та двоюрідний онук колишнього прем'єр-міністра, вперше очолив уряд 2006 року і на той момент став наймолодшим прем'єром у післявоєнній історії Японії.

Перший рік Абе-прем'єра виявився повним скандалів та політичних проблем у його партії, і за рік він пішов у відставку.

Наступного разу Сіндзо Абе очолив уряд 2012 року і залишався на цій посаді до 2020 року.

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