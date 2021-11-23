Смертельний наїзд позашляховика на людей під час параду в США: водій в'їхав у натовп зумисно

Водій автомобіля - під вартою.
Водій, який напередодні наїхав на учасників різдвяного маршу у Вісконсині, зробив це свідомо. Втім, його мотиви досі залишаються незрозумілими.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.
У поліції з’ясували, за кермом позашляховика був Даррел Брукс. Це 39-річний місцевий житель, який сів до авто після побутової сварки. Раніше його уже звинувачували в хуліганстві і домашньому насильстві.
Нині Брукс залишається під вартою. Після скоєного на раздвяному параді йому загрожує 5 звинувачень у вбивстві. Саме стільки людей загинули під колесами його позашляховика. Окрім того, поранень зазнали ще 48 учасників параду, серед них - 18 дітей. Частина шпиталізованих перебувають у критичному стані.
У місті Вокеша, де сталась трагедія, за загиблими влаштували громадську панахиду.
Як повідомлялося, у Вокеші в неділю, 21 листопада, о 16:39 за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався різдвяний парад. Жертвами наїзду стали п'ятеро осіб від 52 до 81 року, зокрема члени клубу бабусь, що танцюють, та службовець банку.
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