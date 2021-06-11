У Китаї знайшли мертвим високопосадовця, звинуваченого в смертельному ультрамарафоні

Внаслідок екстремальної негоди під час марафону загинув 21 спортсмен.

У Китаї знайшли мертвим секретаря Комуністичної партії округу Цзінтай, де 22 травня під час ультрамарафону внаслідок екстремальної негоди загинули два десятки людей.

Про це із посиланням на заяву китайського уряду від п'ятниці, 11 червня, повідомляє AFP.

Зазначається, що Лі Цзуобі загинув після падіння з вікна свого будинку. Поліція вже виключила версію умисного вбивства.

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Тим часом 27 осіб, зокрема мера міста Байінь і чиновників муніципальної влади, вважають причетними до смертельного марафону. Декому з них загрожує дисциплінарне стягнення, іншим - кримінальна відповідальність.

Як повідомлялося, у китайській провінції Ганьсу 22 травня під час марафону "Відродження країни" на горі Байінь внаслідок екстремальної негоди загинула 21 людина.

Протяжність маршруту склала 100 км, з яких до 30 км припадали на високогірні райони.

В середині дня температура опустилася до 0°C. Згодом посилився вітер, почалися град і крижаний дощ, а дехто з учасників через соцмережі попросив про допомогу. Спортсмени були одягнені в легкі костюми.

Смертельний інцидент викликав хвилю обурення щодо того, чому організатори проігнорували попередження метеорологів.

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