Смертельний вибух на пороховому заводі під Рязанню потрапив на відео

Смертельний вибух на пороховому заводі під Рязанню потрапив на відео

Офіційно повідомляється про сім смертей.

Вибух і пожежа в цеху з виробництва пороху на заводі "Еластик" в Рязанській області потрапила на відео.

Кадри опублікував Telegram-канал Mash.

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На кадрах видно, як робітники в спецодязі по черзі забирають білі мішки з готовою продукцією з конвеєрної лінії.Раптом відбувається спалахю. Майже одразу починається пожежа. Люди залишають мішки, аби залишити приміщення. Утім, за кілька секунд відеозапис обривається. Відбувається вибух.

Як повідомлялося, вибух в цеху з виробництва пороху на заводі "Еластик" в селищі Лісове під Рязанню стався вранці в п'ятницю, 22 жовтня. Загинуло від 12 до 16 осіб. Офіційно МНС підтвердило загибель семи робочих. Єдиний робітник, який вижив, помер в лікарні.

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