Смертельний вибух на шахті в Росії: назвали попередню причину трагедії

За шість днів до аварії шахту інспектували.

Ймовірною причиною аварії на вугільній шахті "Листвяжна" у російському місті Бєлово Кемеровської області могли стати несправність обладнання і різкий викид метану.

Про це з посиланням на начальник Біловського територіального відділу "Ростехнагляду" Олександра Трокмана пише РБК.Росія.

Трокман спростував інформацію у ЗМІ про те, що на підприємстві були масштабні порушення. За його словами, за шість днів до трагедії фахівці інспектували шахту. Втім, від часу, що минув від перевірки, бур міг просунутися на 60 метрів, в а потім потрапити до покладу метану у вугільному басейні шахти.

"18 листопада були інспектори там, а 11-го востаннє були в цьому вибої, де стався вибух. Цього дня було лише 11 чи 12 порушень, вони їх одразу усунули. Вони взагалі жодного відношення до аварії не мали. Там були порушення транспорту. А це був газ", - заявив Трокман.

Він зауважив, що планові перевірки відбуваються щотижня.

Як повідомлялося, задимлення у вентиляційному штреку на вугільній шахті "Листвяжна" сталося вранці 25 листопада. На глибині 250 метрів зайнявся вугільний пил. Після цього стався вибух і спалахнула пожежа, а їдкий дим поширився вздовж всього виробітку. У момент інциденту в шахті перебували 285 людей. Загинули щонайменше 52 людини.

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