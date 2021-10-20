Смертельний вибух у Карпатах під час святкування медового місяця: поранена наречена з лікарні розповіла подробиці інциденту

Смертельний вибух у Карпатах під час святкування медового місяця: поранена наречена з лікарні розповіла подробиці інциденту

Медовий місяць пари перетворився на кровопролиття.

Медовий місяць пари закінчився трагедією, коли через багаття у Карпатах, припускають, здетонували снаряди часів бомби часів Першої світової війни. Вибух стався, коли молодята та їхні гості сиділи навколо багаття, розповідали історії і пили чай. У результаті 31-річна наречена українка потрапила до лікарні, ще двоє гостей загинули. Інші отримали серйозні травми.

Про це пишуть Metro, Daily Mail.

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Відомо, 43-річний Норберт Варга відпочивав із дружиною 31-річною Лідією Макарчук, яка родом з України, та членами її родини сидячи біля багаття на лісовій галявині у Карпатах біля Говерли в долині "Під Берди" поблизу села Вороненко в Івано-Франківській області. Як зазначається, наречена перед вибухом саме розповідала своїм друзям, як чоловік завоював її серце, зробивши їй комплімент за взуття в церкві ще в 2019 році.

Наречений же, радіооператор і фотограф, пішов до свого намету близько 21:00, щоб забрати свою камеру, аби сфотографувати зоряне небо.

"Поки я збирав обладнання, звук вибуху та крики порушили тишу. Я біг до багаття якомога швидше, вигукуючи ім'я Лідії", - каже Норбер.

Вважається, що вибух спровокував пожежа, яку розпалили туристи. У результаті вибуху наречена потрапила до лікарні з осколковими пораненнями, тоді як її молодший брат та інший друг загинули.

Норберт та ще троє чоловіків, які не постраждали, робили все можливе, щоб допомогти пораненим. Але їхні зусилля, на жаль, були марними.

Видання Metro пише, що поранених нібито госпіталізували до лікарні лише через 7 годин після вибуху. Українка отримала осколкові травми лівого ока та обличчя, а також численні рани на тілі.

Інші жінки отримали аналогічні травми. Одній подрузі була потрібна шестигодинна операція для стабілізації її стану.

Лідія вже у лікарні розповіла, що також втратила батька за тиждень до весілля, і нині дуже шкодує, що не встигла сказати братові, як сильно любить його.

Описуючи момент вибуху, вона сказала: "За одну секунду я відчула, ніби хтось узяв камінь і кинув мені в обличчя, особливо в ніс, потім у моїх вухах свиснула тиша, де я чула тільки себе. Мої очі були пошкоджені, і я не могла їх добре відкрити. Я не бачила усієї картини, і я рада цьому, тому що це захистило моє психічне здоров'я".



Пані Макарчук все ще перебуває у лікарні, зараз вона знову гуляє, але вважає, що наступного місяця вона зможе поїхати до Угорщини на додаткове лікування очей, після чого вона повернеться до Британії. Тепер за медичне обслуговування вона мусить оплатити чималі рахунки, оскільки не взяла достатньої страховки для покриття поїздки.

Додамо, що у поліції повідомили, що на місці інциденту виявили вибоїну, яка виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни.

Нагадаємо, в американському штаті Юта молода наречена у день весілля потрапила у смертельну ДТП, в якій загинула. 26-річна Анжеліка Дондуп після урочистої частини весілля їхала із сестрою в автівці, в яку в'їхав п'яний водій вантажівки.

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