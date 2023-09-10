Смертельний землетрус у Марокко: кількість жертв перевищила 2000 осіб (фото)

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 2000 осіб. Щонайменше 1 404 людини дістали поранення і травми. 721особа — перебуває в критичному стані.

Про це повідомляє CNN.

Наразі тривають пошуки тих, хто вижив після найбільшого за останні 120 років землетрусу в Марокко, який стався минулої ночі на південь від Марракеша.

Пошуково-рятувальні команди намагаються дістатися до постраждалих поблизу гірського епіцентру. Експерти попереджають, що кількість загиблих може зростати.

Кількість жертв і постраждалих продовжує збільшуватися / Фото: Associated Press

Землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера уразив Атлаські гори в Марокко, його відгомони відчувалися навіть у Португалії.

Більшу частину руйнувань зафіксовано за межами міст, і Геологічна служба США попередила, що кількість загиблих, ймовірно, значно зросте, оскільки сільські будівлі не розраховані на те, щоб витримати такі землетруси.

Наразі рятувальники не можуть поки що дістатися до гірських сіл та інших невеликих поселень, оскільки дороги завалені уламками скель і просто зруйновані.

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