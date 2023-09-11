Смертельний землетрус у Марокко: кількість жертв зростає, а ситуація виходить з-під контролю (фото)

Пошукові роботи тривають.
Жертвами землетрусу у Марокко стали щонайменше 2100 осіб. Влада звернулася до міжнародної спільноти по допомогу.
Про це пише видання Guardian.
До рятувальної операції після землетрусу у Марокко долучилися фахівці Іспанії, Британії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають надіслати пошуково-рятувальні групи.
Причиною обмеження влада назвала відсутність координації, яка може бути контрпродуктивною.
Міністерство оборони Іспанії повідомило, що вже направлено 86 рятувальників з пошуковими собаками, а з авіабази Аль-Удейд поблизу Дохи в Катарі вилетів літак допомоги, щоб приєднатися до тих, хто вже шукає вцілілих у зруйнованих селах Атлаських горах Марокко.
"Ми надішлемо все, що потрібно, тому що всі знають: ці перші години є ключовими, особливо якщо є люди, поховані під завалами", — сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Що відомо про смертельний землетрус у Марокко
Підземні поштовхи магнітудою 6,8 сталися ввечері в пʼятницю в районі міста Марракеш — четвертого за величиною в Марокко, там проживають близько мільйона людей. За даними Геологічної служби США, це був найбільший землетрус у Марокко від 1960 року.
"Проблема в тому, що там, де руйнівні землетруси є рідкістю, будівлі просто недостатньо міцні, щоб впоратися з сильними підземними поштовхами, тому багато з них руйнуються, що призводить до великої кількості жертв", — пояснив таку кількість загиблих почесний професор Університетського коледжу Лондону Білл Макгвайр.
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