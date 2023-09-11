Смертельний землетрус у Марокко: кількість жертв зростає, а ситуація виходить з-під контролю (фото)

Жертвами землетрусу у Марокко стали щонайменше 2100 осіб. Влада звернулася до міжнародної спільноти по допомогу.

Про це пише видання Guardian.

До рятувальної операції після землетрусу у Марокко долучилися фахівці Іспанії, Британії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають надіслати пошуково-рятувальні групи.

Причиною обмеження влада назвала відсутність координації, яка може бути контрпродуктивною.

У Марокко стався найсильніший землетрус за останні 120 років / Фото: Associated Press

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що вже направлено 86 рятувальників з пошуковими собаками, а з авіабази Аль-Удейд поблизу Дохи в Катарі вилетів літак допомоги, щоб приєднатися до тих, хто вже шукає вцілілих у зруйнованих селах Атлаських горах Марокко.

"Ми надішлемо все, що потрібно, тому що всі знають: ці перші години є ключовими, особливо якщо є люди, поховані під завалами", — сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Що відомо про смертельний землетрус у Марокко

Підземні поштовхи магнітудою 6,8 сталися ввечері в пʼятницю в районі міста Марракеш — четвертого за величиною в Марокко, там проживають близько мільйона людей. За даними Геологічної служби США, це був найбільший землетрус у Марокко від 1960 року.

"Проблема в тому, що там, де руйнівні землетруси є рідкістю, будівлі просто недостатньо міцні, щоб впоратися з сильними підземними поштовхами, тому багато з них руйнуються, що призводить до великої кількості жертв", — пояснив таку кількість загиблих почесний професор Університетського коледжу Лондону Білл Макгвайр.

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