Смертельний землетрус у Марокко: стихії передували таємничі вогні в небі (відео)

У соціальних мережах з'явилися відеоролики, зняті місцевими жителями, на яких видно, що смертоносному землетрусу у Марокко передувала загадкова поява таємничих вогнів у небі — яскраві спалахи світла проносилися нічним небом.

Про це пише Science Alert.

Дослідники не можуть з упевненістю сказати, що це було, проте кілька припущень у них все ж є. Деякі вчені припускають, що місцевим жителям вдалося зняти рідкісне повітряне явище, також відоме як "вогні землетрусу".

أحد الأخوان من المغرب الشقيق أرسل لي هذا المقطع الغريب من كاميرا مراقبة لمنزله في مدينة أغادير لحظة وقوع الزلزال…



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولا أحد يعرف ماهي.



مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.



هل يوجد لدى أحد تفسير؟ pic.twitter.com/q845XXSlYu — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 9, 2023

Вченим вдалося виявити лише невелику кількість записів, що свідчать про спалахи світла в небі, пов'язані з підземними поштовхами, датованими кількома століттями тому. У різних записах очевидці по-різному описують провісників землетрусів: від яскравих секундних спалахів до хвилинних вогняних куль різного кольору, що з'являються високо і низько в небі.

Що відомо про землетрус у Марокко

Через потужний землетрус у Марокко вже загинули 2862 людини, ще 2562 – поранені. Кількість жертв може зрости, бо більша частина зони землетрусу розташована у важкодоступних районах, де проводити пошуки складно.Також влада Марокко поки не опублікувала даних щодо кількості зниклих безвісти.

За інформацією ЮНІСЕФ, внаслідок землетрусу постраждали близько 100 тисяч дітей. В організації заявили, що не знають, скільки точно дітей загинули чи були поранені.

До пошуково-рятувальної операції приєдналися представники Іспанії, Великої Британії та Катару.

Землетрус магнітудою 6,8 стався на глибині від 11 до 18 кілометрів в Атлаських горах 8 вересня. Це при тому, що у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються доволі рідко.

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