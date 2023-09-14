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Смертельний землетрус у Марокко: стихії передували таємничі вогні в небі (відео)

Смертельний землетрус у Марокко: стихії передували таємничі вогні в небі (відео)

Наслідки стихії / Фото: Associated Press

Вчені не можуть пояснити явище.

У соціальних мережах з'явилися відеоролики, зняті місцевими жителями, на яких видно, що смертоносному землетрусу у Марокко передувала загадкова поява таємничих вогнів у небі — яскраві спалахи світла проносилися нічним небом.

Про це пише Science Alert.

Дослідники не можуть з упевненістю сказати, що це було, проте кілька припущень у них все ж є. Деякі вчені припускають, що місцевим жителям вдалося зняти рідкісне повітряне явище, також відоме як "вогні землетрусу".

Вченим вдалося виявити лише невелику кількість записів, що свідчать про спалахи світла в небі, пов'язані з підземними поштовхами, датованими кількома століттями тому. У різних записах очевидці по-різному описують провісників землетрусів: від яскравих секундних спалахів до хвилинних вогняних куль різного кольору, що з'являються високо і низько в небі.

Що відомо про землетрус у Марокко

Через потужний землетрус у Марокко вже загинули 2862 людини, ще 2562 – поранені. Кількість жертв може зрости, бо більша частина зони землетрусу розташована у важкодоступних районах, де проводити пошуки складно.Також влада Марокко поки не опублікувала даних щодо кількості зниклих безвісти.

За інформацією ЮНІСЕФ, внаслідок землетрусу постраждали близько 100 тисяч дітей. В організації заявили, що не знають, скільки точно дітей загинули чи були поранені.

До пошуково-рятувальної операції приєдналися представники Іспанії, Великої Британії та Катару.

Землетрус магнітудою 6,8 стався на глибині від 11 до 18 кілометрів в Атлаських горах 8 вересня. Це при тому, що у Північній Африці такі стихійні лиха відбуваються доволі рідко.

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