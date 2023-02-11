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Смертельний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до понад 25 тисяч осіб

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Смертельний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до понад 25 тисяч осіб

Фото: Associated Press

У Туреччині понад 80 тисяч людей отримали поранення.

Через сильний землетрус в Туреччині та Сирії кількість загиблих уже досягла 25 401 осіб. 

Про це повідомляють Daily Sabah та ВВС

У суботу, 11 лютого, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в його країні через смертельний землетрус загинуло 21 848 осіб. Ще 80 104 особи отримали поранення.

У сусідній Сирії загинули близько 3553 осіб. Таким чином кількість загиблих в обох країнах сягнула 25 401 осіб. 

Смертельні землетруси у Туреччині та Сирії 

У Туреччині та Сирії 6 лютого сталися смертельні землетруси. Підземні поштовхи відчули також і в інших державах. 

У 10 провінціях Туреччини, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.

7 лютого до посольства України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп звернулися восьмеро українців. 

11 лютого з-під руїн у турецькому Кахраманмараші з-під завалів будинку врятували двомісячну дитину через 128 годин після землетрусу.

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Дата публікації
Перегляди
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