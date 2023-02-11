Смертельний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до понад 25 тисяч осіб

У Туреччині понад 80 тисяч людей отримали поранення.
Через сильний землетрус в Туреччині та Сирії кількість загиблих уже досягла 25 401 осіб.
Про це повідомляють Daily Sabah та ВВС.
У суботу, 11 лютого, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що в його країні через смертельний землетрус загинуло 21 848 осіб. Ще 80 104 особи отримали поранення.
У сусідній Сирії загинули близько 3553 осіб. Таким чином кількість загиблих в обох країнах сягнула 25 401 осіб.
Смертельні землетруси у Туреччині та Сирії
У Туреччині та Сирії 6 лютого сталися смертельні землетруси. Підземні поштовхи відчули також і в інших державах.
У 10 провінціях Туреччини, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.
7 лютого до посольства України в Туреччині з бажанням евакуюватися з регіону Газіантеп звернулися восьмеро українців.
11 лютого з-під руїн у турецькому Кахраманмараші з-під завалів будинку врятували двомісячну дитину через 128 годин після землетрусу.
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