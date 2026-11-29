Паран Нітіанантан / © Yahoo

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Батько двох дітей 36-річний Паран Нітіанантан помер від менінгіту після того, як йому призначили вушні краплі від захворювання, яке медики спершу сприйняли за «вухо плавця» (зовнішній отит). Це сталося через чотири дні після термінової госпіталізації до реанімації, перед якою були кілька викликів швидкої допомоги додому.

Про це пише UNILAD.

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Паран Нітіанантан, стоматолог із міста Ярм Великої Британії, помер у лютому 2024 року після того, як його стан стрімко погіршувався протягом кількох днів попри неодноразові звернення до медичних служб. Судове слухання має розпочатися в Коронерському суді Тіссайду 30 листопада. Його 39-річна вдова Клер публічно розповіла про втрату та спроби родини отримати відповіді на свої запитання.

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Нітіанантан уперше відчув грипоподібні симптоми, зокрема нежить і кашель, 28 січня 2024 року. 9 лютого у нього з’явився біль у вусі.

Через два дні він звернувся до центру невідкладної допомоги. Там йому діагностували зовнішній отит — відомий у народі як «вухо плавця» — і призначили вушні краплі з антибіотиком.

Його стан погіршувався

Клер звернулася на медичну гарячу лінію. До них додому приїхала бригада швидкої допомоги й зафіксувала високу температуру — 40,2 °C, однак Нітіанантана залишили вдома.

Наступного дня, коли у чоловіка посилився головний біль, з’явилися біль у шиї, блювота та труднощі з прийомом їжі, приїхала друга бригада швидкої допомоги, яка проконсультувалася із сімейним лікарем. Йому призначили пероральні антибіотики через підозру на вушну інфекцію і знову залишили вдома.

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Пізніше того ж вечора Клер зателефонувала за номером 999, оскільки стан чоловіка став критичним. На момент прибуття третьої бригади швидкої допомоги Нітіанантан уже не міг говорити. Його терміново доправили до лікарні, поклали до відділення інтенсивної терапії та діагностували менінгіт.

Попри зусилля лікарів, його стан і далі погіршувався, і через чотири дні після госпіталізації, 18 лютого 2024 року, він помер.

Суд про лікарську недбалість

Після смерті чоловіка родина Нітіанантана звернулася до юристів, які спеціалізуються на справах про лікарську недбалість, щоб підготуватися до майбутніх слухань. Вшановуючи пам’ять покійного чоловіка, Клер описала його як відданого батька та чуйного лікаря, якого щиро любили як пацієнти, так і рідні.

«Він був неймовірним стоматологом, і пацієнти його надзвичайно цінували. У нього була настільки спокійна й турботлива манера спілкування, що поруч із ним заспокоювалися навіть найтривожніші пацієнти. Але понад усе він був найкращим чоловіком і батьком. Він був веселим, люблячим і повністю залученим у виховання дітей», — пригадала вдова.

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Вона додала, що Нітіанантан обожнював готувати, майструвати власноруч, цікавився гаджетами та любив доглядати за газоном: «Найщасливішим він був удома з нами, а ми були найщасливішими, коли він був поруч. Він був людиною, про яку можна лише мріяти».

Говорячи про біль утрати для їхньої молодої сім’ї, Клер продовжила: «Розпач і спустошення, які принесла його смерть, неможливо описати словами. Я втратила свою споріднену душу й людину, з якою планувала зустріти старість. Наші діти втратили найдивовижнішого тата, а його батьки — наймолодшого сина».

Лорен Вебб, адвокатка родини, заявила, що судове розслідування стане вирішальним кроком у з’ясуванні того, чи були втрачені можливості діагностувати хворобу та розпочати лікування раніше.

«Цілком зрозуміло, що в родини залишається багато запитань щодо подій, які розгорталися в останні дні перед смертю Парана, і щодо того, чи можна було зробити більше, щоб йому допомогти», — зазначила Вебб.

Вона додала: «Менінгіт — надзвичайно серйозне захворювання, яке потребує швидкої діагностики та невідкладного лікування. Якщо під час розслідування будуть виявлені будь-які недоліки в наданні медичної допомоги Парану, вкрай важливо винести з цього уроки задля підвищення безпеки пацієнтів».

Нагадаємо, що в Австралії шестирічний Коннор Дін помер через критичну нестачу вітаміну С. Лише після тривалих обстежень медики встановили, що у хлопчика розвинулася цинга — захворювання, яке нині діагностують надзвичайно рідко.

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