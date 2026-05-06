Смертельний хантавірус на круїзному лайнері: чи є ризик нової пандемії

Масштабна медична криза розгортається на борту нідерландського круїзного судна MV Hondius, яке відпливло з Аргентини. За наявними даними, три пасажири — усі громадяни Нідерландів — померли внаслідок спалаху небезпечного хантавірусу. Ще кілька людей перебувають у важкому стані.

Про це пише Unilad.

Вірус вразив не лише відпочивальників, але й персонал. Серйозно захворіли судновий лікар та ще один член екіпажу. Після появи гострих респіраторних симптомів обом знадобилася термінова медична допомога. 5 травня їх мали екстрено евакуювати з корабля та доправити до Нідерландів.

Наразі судно MV Hondius прямує до Канарських островів. За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії, на борту залишаються близько 149 осіб із 23 країн світу.

Як поширюється вірус

Головне питання, яке турбує епідеміологів: як саме вірус потрапив на корабель та почав поширюватися. Існує дві основні версії.

Перша — класична передача через гризунів. Хантавірус зазвичай поширюється через фекалії, сечу або слину інфікованих щурів чи мишей. Колишній військовий лікар ВПС Заїд Фадул зазначає, що це найпоширеніший шлях передачі. Проте Всемирна організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що під час перевірки жодних гризунів на борту лайнера виявлено не було.

Друга версія набагато тривожніша — передача від людини до людини. Йдеться про специфічний підтип вірусу, який має рівень смертності близько 40%.

«Вірус Анди — той самий конкретний підтип хантавірусу — в Аргентині, де вони перебували, передається від людини до людини. І саме звідси випливає велика тривога у цьому випадку», — наголосив лікар.

Цю теорію не виключають і у ВООЗ. Представниця організації, доктор Марія ван Керкхове, заявила: «Ми вважаємо, що може мати місце передача вірусу від людини до людини серед осіб, які перебувають у тісному контакті». Вона також додала, що перший інфікований пасажир міг підхопити хворобу ще до посадки на корабель.

На офіційному сайті ВООЗ підкреслюється, що подібна передача трапляється рідко і зазвичай пов’язана з тривалим контактом між членами родини на ранній стадії захворювання.

Які симптоми небезпечної інфекції

Експерти попереджають, що хантавірус може викликати два небезпечні для життя стани. Ранні симптоми проявляються через 1-8 тижнів після зараження. Серед них:

Втома та висока температура;

М’язові та головні болі;

Запаморочення і озноб;

Нудота, блювота та діарея.

На пізніших стадіях розвивається кашель, задишка та відчуття сильного стиснення у грудях.

Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом (ГЛНС)

Симптоми ураження нирок з’являються швидше — через 1-2 тижні. Пацієнти відчувають:

Сильні головні болі та біль у спині;

Біль у животі, нудоту;

Підвищення температури та затуманення зору.

Більш пізні та критичні симптоми включають низький кров’яний тиск, внутрішні кровотечі та гостру ниркову недостатність.

Спалах хантавірусу на лайнері — останні новини

Нагадаємо, на круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України — всі вони є членами екіпажу. В МЗС повідомили, що серед інфікованих або загиблих українців немає, а станом на 4 травня скарг на їхнє здоров’я не надходило.

До слова, уряд Іспанії погодився прийняти судно MV Hondius на Канарських островах після виявлення спалаху хантавірусу на борту.Європейський центр профілактики та контролю захворювань проводить перевірку, щоб визначити осіб, яких необхідно евакуювати першочергово.

Після прибуття на Канарські острови пасажирів і членів екіпажу обстежать, нададуть медичну допомогу та організують їхнє повернення додому. Усі процедури здійснюватимуться за спеціальним протоколом із дотриманням заходів безпеки, щоб уникнути контактів із місцевим населенням.

