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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Смертельний конфлікт українців у Словаччині: МЗС розкрило нові подробиці

Посольство України в Словаччині вже встановило контакт із дружиною загиблого українця.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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МЗС

МЗС

У Словаччині під час інциденту між громадянами України загинув чоловік, ще одного українця затримали за підозрою у вбивстві, а третього розшукують. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що всі учасники події були цивільними особами, а не військовослужбовцями, як раніше припускали словацькі ЗМІ.

Про це повідомили у МЗС України у коментарі журналістам.

Інцидент стався в ніч проти 5 листопада в готелі SOG у місті Тренчин. За інформацією регіонального управління поліції, громадянин України отримав два ножові поранення — у ділянки серця та живота. Від отриманих травм і гострої внутрішньої кровотечі чоловік помер.

За підозрою у вчиненні злочину словацькі правоохоронці затримали іншого громадянина України. Ще один українець, який перебував на місці події, наразі розшукується. Регіональна кримінальна поліція Тренчина відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

У МЗС України уточнили, що всі троє згаданих осіб є цивільними громадянами. Двоє з них перебували у Словаччині у службовому відрядженні та не мають стосунку до Сил оборони України.

Що відомо про учасників конфлікту

У зовнішньополітичному відомстві окремо спростували припущення словацьких засобів масової інформації про те, що конфлікт стався між українськими військовослужбовцями, які нібито перебували в країні на навчаннях.

У МЗС закликали не поширювати недостовірні повідомлення щодо обставин трагедії.

Посольство України в Словаччині вже встановило контакт із дружиною загиблого. Дипломати сприяють у вирішенні організаційних питань, пов’язаних із похованням чоловіка.

Нагадаємо, раніше у столиці Польщі Варшаві 30-річний місцевий мешканець напав із ножем на двох громадян України, які їхали міським автобусом, і завдав їм численних колотих та різаних поранень. За даними поліції, напад був скоєний на ґрунті національної неприязні.

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