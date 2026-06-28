Смертельний "Омега-блок": рідкісний феномен паралізував Європу та почав вбивати людей

Спека в Європі вбиває людей / © Associated Press

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Аномальна хвиля тепла охопила низку європейських країн, спровокувавши десятки смертельних випадків та масштабний інфраструктурний колапс. Через безпрецедентне підвищення температури повітря плавляться світлофори та асфальт на дорогах, масово зупиняється транспортне сполучення та критично знижується генерація електроенергії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Температурні рекорди та жертви

Одразу в кількох країнах стовпчики термометрів стрімко подолали позначку в 40 градусів за Цельсієм. Нові абсолютні історичні максимуми офіційно зафіксували у Німеччині, Данії та Чехії. У сусідній Словаччині місцеві метеорологи взагалі зареєстрували найспекотнішу ніч за весь час ведення погодних спостережень.

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Найбільш трагічні наслідки природної аномалії наразі спостерігаються у Франції. Там від теплового удару та загострення хвороб вже загинули десятки людей різного віку. Водночас в Італії влада оголосила максимальний червоний рівень небезпеки одразу у вісімнадцяти найбільших містах країни та закликала населення не виходити на вулицю.

«Ця спека не є приємною літньою погодою, це справжня криза охорони здоров’я», — наголосила німецька політикиня Катрін Герінг-Екардт.

Інфраструктурний колапс

Безпрецедентна спека завдала серйозного удару по транспортній та енергетичній системах континенту. У Німеччині через розплавлений асфальт довелося частково перекрити одну з найжвавіших автомагістралей поблизу Гамбурга. Національні залізничні оператори змушені скасовувати рейси та дозволяють пасажирам здавати квитки через величезний ризик деформації колій.

Високі температури також безпосередньо вплинули на роботу стратегічних об’єктів критичної інфраструктури. Через надмірне нагрівання води в річках атомні електростанції в Угорщині та Швейцарії тимчасово зупинили або знизили потужність своїх реакторів. В Італії стрімке обміління річки По поставило під серйозну загрозу місцеве сільське господарство та цілі екосистеми.

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Дослідники пояснюють цю катастрофічну ситуацію рідкісним кліматичним феноменом під назвою «Омега-блок». Завдяки йому гігантська бульбашка гарячого повітря надовго застрягає над певними регіонами та не пропускає рятівну прохолоду. Вчені переконані, що такі екстремальні погодні умови стали можливими винятково через руйнівну діяльність людини та зміну клімату.

Нагадаємо, науковці офіційно оголосили про початок активної фази небезпечного природного феномену Ель-Ніньйо, який уже спровокував критичне нагрівання океану та неминуче змінить погодні умови на всій планеті. Вчені готуються до найгіршого сценарію 1877 року, під час якого загинуло понад 50 мільйонів людей.

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