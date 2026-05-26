Смертельний спалах Еболи виходить з-під контролю: пацієнти тікають з лікарень після нападів

Спалах Еболи в Африці / © Associated Press

У Конго медики, які працюють на передовій боротьби з Еболою, зіткнулися з новою загрозою. Окрім нестачі ліків і швидкого поширення вірусу, вони тепер змушені реагувати на напади на лікарні та втечі пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

За даними місцевих медиків, щонайменше три інциденти сталися у північно-східній провінції Ітурі, де зафіксували перші випадки нинішнього спалаху. Два напади припали на одну й ту саму лікарню в місті Монгбвалу.

Медичний директор головної лікарні Монгбвалу Річард Локоду повідомив, що в суботу з медзакладу втекли 18 пацієнтів після того, як невідомі підпалили намети організації «Лікарі без кордонів», де перебували ізольовані хворі.

За його словами, результати аналізів частини цих пацієнтів уже отримані: один випадок виявився позитивним.

«Таким чином, у нас є один підтверджений випадок Еболи, який продовжує циркулювати в громаді та уникає заходів реагування», — заявив Локоду.

Наступного дня лікарня знову зазнала нападів. За словами медика, кілька хвиль атак організували молоді люди, яких мобілізували родичі християнського релігійного лідера, що помер від Еболи. Ще семеро пацієнтів утекли, а для відновлення порядку довелося залучати поліцію та військових.

Під час одного з нападів пацієнт із підозрою на Еболу, який перебував у критичному стані та мав кровотечу, помер, намагаючись втекти з лікарняного ліжка.

Причиною нападів, за словами лікарів, стало небажання частини місцевих жителів визнавати небезпеку хвороби. Деякі родичі померлих вимагають передати їм тіла для поховання, хоча тіла жертв Еболи залишаються вкрай заразними після смерті. Небезпечні поховання без захисних заходів є одним із головних шляхів поширення вірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що нинішній спалах спричинений рідкісним штамом Еболи Бундібуджо. Його вже називають третім за масштабом спалахом цього типу за всю історію спостережень.

За словами голови ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, наразі зареєстровано понад 900 підозрілих випадків, серед них 101 підтверджений. Також повідомляється про 220 підозрюваних смертей.

Тедрос зазначив, що через затримку з виявленням випадків медики змушені «наздоганяти» вірус, який уже поширився за межі перших осередків.

Ситуацію ускладнює те, що спалах почався в Ітурі, а згодом поширився на провінції Північне та Південне Ківу, зокрема райони, які контролюють повстанці M23. Окремі випадки також підтвердили в сусідній Уганді.

Новий спалах Еболи: останні новини

Раніше ВООЗ оголосила спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

За даними МОЗ Конго, станом на 21 травня у країні було підтверджено 83 випадки зараження, ще понад 700 залишалися під підозрою. Вірус поширився вже на кілька провінцій, зокрема Південне Ківу поблизу кордону з Руандою.

Окрему небезпеку становить саме штам Бундібуджо. На відміну від штаму Заїр, проти нього наразі немає схвалених вакцин або специфічних препаратів. Рівень смертності від цього різновиду вірусу може сягати 50%.

ВООЗ оцінює ризик поширення Еболи в Конго як дуже високий на національному рівні, високий — на регіональному та низький — на глобальному.

