Смертельний вірус Ебола дістався ще однієї країни: медики встановлюють коло контактних осіб

Ебола / © Associated Press

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У столиці Нігерії Абуджі лабораторно підтвердили випадок зараження вірусом Ебола. Інфекцію виявили у жінки, яка нещодавно прибула з Уганди. Наразі пацієнтка перебуває в ізоляції, а медики намагаються встановити всіх людей, які могли з нею контактувати.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я Нігерії, жінка прибула до країни на початку жовтня. Перші симптоми захворювання з'явилися 7 жовтня, а вже 11 жовтня вона звернулася по допомогу до приватного медичного закладу в Абуджі.

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Лабораторні дослідження, проведені 20 жовтня, підтвердили зараження вірусом Ебола різновиду Бундібуджіо.

Наразі жінка перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Скільки людей могли заразитися

Нігерійські медики вже встановили 44 особи, які могли контактувати з інфікованою пацієнткою.

Усі вони перебувають під медичним спостереженням.

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Водночас фахівці продовжують з'ясовувати, де саме жінка могла заразитися, та відновлюють історію її подорожей.

Влада Нігерії посилила заходи інфекційного контролю в лікарні, де лікувалася пацієнтка.

Національний центр контролю та профілактики захворювань активував систему реагування на надзвичайні ситуації, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.

Вірус Ебола поширюється Африкою

Випадок у Нігерії зафіксували на тлі масштабного спалаху Еболи, який розпочався 15 травня 2026 року в Демократичній Республіці Конго.

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За даними ВООЗ, Нігерія стала п'ятою країною, де виявили вірус різновиду Бундібуджіо від початку нинішнього спалаху.

У сусідніх державах також фіксують зараження. Зокрема, в Кенії нещодавно підтвердили дев'ять випадків захворювання.

ВООЗ закликала країни регіону посилити епідеміологічний нагляд, контроль на пунктах перетину кордонів і готовність медичних закладів до можливого виявлення нових випадків.

Водночас організація наразі не рекомендує запроваджувати обмеження на міжнародні подорожі або торгівлю з країнами, де зафіксували зараження.

Чим небезпечний вірус Ебола

Ебола — це тяжке вірусне захворювання, яке може спричиняти високу температуру, сильну слабкість, головний біль, блювання, діарею та порушення роботи внутрішніх органів.

У тяжких випадках можливі кровотечі та поліорганна недостатність.

Захворювання передається через безпосередній контакт із кров'ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини, а також через заражені предмети.

За даними медиків, нинішній спалах спричинений різновидом вірусу Бундібуджіо, проти якого наразі немає схваленої специфічної вакцини або противірусного лікування.

Саме тому своєчасне виявлення хворих, ізоляція та відстеження контактів залишаються основними заходами стримування інфекції.

Нагадаємо, раніше в штаті Флорида США фіксують небезпечне зростання випадків захворювання на проказу — інфекційну хворобу віком понад 4 тисячі років, яка без лікування може призвести до незворотних наслідків.

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