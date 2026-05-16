Смертельний вірус Ебола повертається: де зафіксовано новий спалах

Підтверджено новий спалах лихоманки Ебола на сході ДР Конго / © Associated Press

У Демократичній Республіці Конго підтвердили черговий спалах небезпечної лихоманки Ебола. Наразі відомо про сотні ймовірних випадків зараження та десятки смертей.

Про це повідомляє AP.

Африканський центр з контролю та профілактики захворювань повідомив про новий спалах вірусу Ебола у віддаленій провінції Ітурі в Демократична Республіка Конго.

За офіційними даними, у регіоні вже зафіксували 246 ймовірних випадків захворювання та 65 смертей. Найбільше випадків виявили у зонах охорони здоров’я Монгвалу та Рвампара. Також ймовірні зараження зареєстровані у місті Бунія — лабораторне підтвердження ще очікується.

У Africa CDC повідомили, що щонайменше чотири летальні випадки вже підтверджені лабораторно.

Це вже 17-й спалах Еболи у Демократична Республіка Конго від моменту виявлення вірусу у країні 1976 року. Попередній спалах офіційно завершився лише кілька місяців тому — тоді жертвами хвороби стали 43 людини.Один із наймасштабніших спалахів Еболи у країні тривав у 2018−2020 роках і забрав життя понад тисячі людей.

Що таке Ебола

Вірус було вперше виявлено 1976 року біля річки Ебола на території нинішнього Конго. Перші спалахи сталися у віддалених селах Центральної Африки, що розташовані поблизу тропічних лісів. Хвороба, що викликається вірусом Ебола — важке, часто смертельне захворювання людини та приматів.

Вірус передається людям від диких тварин, таких як крилани, дикобрази та примати. Ебола поширюється під час безпосереднього контакту з кров’ю, виділеннями, органами або іншими біологічними рідинами інфікованих людей, а також поверхнями і предметами, забрудненими цими рідинами.

Симптоми включають лихоманку, сильну стомлюваність, головний біль, біль у м’язах, біль у горлі, блювання та діарею. У важких випадках хвороба може призвести до кровотеч, поліорганної недостатності та смерті.

