Хантавірус на круїзному лайнері вбив пасажирів: чи загрожує Україні та світу нова пандемія

Пасажири після висадки з круїзного лайнера MV Hondius ураженого хантавірусом / © Associated Press

Реклама

Світ занепокоєний спалахом рідкісного андського штаму хантавірусу на борту лайнера MV Hondius, що вже призвів до перших смертей серед пасажирів.

Поки європейські країни запроваджують екстрені заходи та евакуюють своїх громадян, лікарі попереджають про високу смертність та відсутність дієвої вакцини проти цієї небезпечної інфекції. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про поширення смертельної хвороби, та чи є загроза для України.

Хантавірус — що про нього відомо, та як він передається

Хантавірус — це небезпечна інфекція, яку переносять гризуни, як-от миші та щури, а також кроти й кажани. За словами мікробіолога доктора Густаво Паласіоса, за всю історію було зареєстровано лише 3000 випадків зараження специфічним штамом Андес, що зустрічається переважно в Аргентині та Чилі.

Реклама

Цей вид вірусу є унікальним, оскільки він є єдиною задокументованою формою, здатною передаватися не лише від тварини до людини, а й між людьми. ВООЗ припускає, що саме такий рідкісний спосіб передачі міг відбутися на борту лайнера MV Hondius через тісний контакт пасажирів в одній каюті.

Хоча в Європі подібних випадків передачі від людини до людини ще не фіксували, дослідження показують, що інфікування можливе під час короткочасної близькості в період підвищення температури у хворого.

Людина може заразитися через контакт зі слиною, сечею чи екскрементами гризунів, а також вдихаючи пил із цими збудниками, які зберігають життєздатність у середовищі до кількох тижнів. Смертність від вірусу Андес досить висока і становить від 20 до 40 відсотків. Хвороба вражає легені, викликаючи хантавірусний легеневий синдром (HPS), або нирки.

Перші симптоми з’являються через один-вісім тижнів після контакту і включають втому, лихоманку, що тримається кілька днів, головний біль, озноб, нудоту, блювоту та болі в м’язах, животі чи спині. Згодом стан може погіршитися через задишку, кашель, падіння артеріального тиску, порушення функцій нирок та накопичення рідини навколо легень. Попри те, що інколи хвороба проходить безсимптомно, вона часто залишає довгострокові наслідки для здоров’я навіть після повного одужання.

Реклама

Ким виявився «нульовий пацієнт»

«Нульовим пацієнтом» став 70-річний громадянин Нідерландів Лео Шилперурд, який помер на борту через п’ять днів після того, як 6 квітня повідомив про лихоманку та біль у шлунку, пише видання New York Post.

Його дружина Мір’ям, яка також була інфікована, зійшла з корабля 24 квітня на острові Санта-Хелена, щоб супроводжувати тіло чоловіка на батьківщину. Вона планувала летіти через Йоганнесбург, проте через критичний стан її не допустили до рейсу; жінка знепритомніла в аеропорту й померла наступного дня.

Основна версія слідства, про яку повідомляють видання New York Post та Unilad, вказує на те, що подружжя орнітологів заразилося під час відвідування сміттєзвалища поблизу міста Ушуая, відомого як місто «на краю світу». Пара сподівалася побачити там рідкісних патагонських птахів, зокрема білочеревого бекаса.

«Нульовий пацієнт» міг заразитися під час відвідування сміттєзвалища поблизу міста Ушуая, відомого як місто «на краю світу». / © ТСН

Місцевий фотограф Гастон Бретті попереджав, що це звалище є величезною горою відходів, де мешкають довгохвості карликові рисові щури. Саме ці гризуни є переносниками андського штаму хантавірусу — єдиної форми хвороби, що здатна передаватися від людини до людини.

Реклама

Водночас очільник служби епідеміології регіону Хуан Петріна категорично відкидає версію про місцеве походження вірусу. Він наголошує, що в провінції Вогняна Земля з 1996 року, відколи хвороба підлягає обов’язковій реєстрації, не було зафіксовано жодного випадку хантавірусу. Попри ці заперечення, наразі підтверджено вже три смерті та ще п’ять випадків зараження серед осіб, пов’язаних із судном.

Яка доля пасажирів круїзного лайнера

Уряд Іспанії погодився прийняти судно MV Hondius на Канарських островах через спалах хантавірусу на борту.

10 травня лайнер MV Hondius прибув до іспанського острова Тенеріфе і став на якір у порту Гранадилья на максимально безпечній відстані від берега. Пасажирів почали доставляти на сушу невеликими човнами, розподіляючи їх за громадянством.

Іспанців розмістили у спеціальних ізольованих палатах військового шпиталю для проходження ПЛР-тестування. Для евакуації інших пасажирів свої літаки направили США, Німеччина, Франція, Бельгія, Ірландія та Нідерланди.

Реклама

Пасажири круїзного лайнера покидають судно / © Associated Press

Проте згодом, пасажири судна Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, почали ігнорувати масковий режим. Деяких туристів і навіть медика бачили без масок одразу після того, як корабель пришвартувався в Іспанії.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до розуміння, пояснивши, що більшість туристів — літні люди, яким важко тривалий час перебувати в респіраторах FFP2. Він також додав, що симптоми у людей похилого віку можуть бути наслідком хронічних хвороб, а не обов’язково хантавірусу.

Проте загроза лишається високою: прем’єр Франції Себастьян Лекорню повідомив, що в одного з евакуйованих пасажирів ознаки хвороби з’явилися прямо під час польоту, через що п’ятьох осіб терміново ізолювали в Парижі.

Мешканці Тенеріфе та медперсонал побоюються нової пандемії, критикуючи ВООЗ за надто м’яку позицію щодо засобів захисту. Наразі понад 90 пасажирів лайнера Hondius уже повернулися додому, де перебувають під пильним наглядом лікарів.

Реклама

Що відомо про українців, які були на борту круїзного лайнера

На круїзному лайнері, де зафіксували спалах смертельного хантавірусу, перебувало четверо українців, які були у складі екіпажу.

Згідно з повідомленням МЗС України, українці залишатимуться на борту, щоб забезпечити перехід судна до Нідерландів. Наразі у них ознак захворювання на хантавірус не виявлено.

Лише одного українця евакуюють із борта спецрейсом до Нідерландів у межах часткової евакуації; він також не має симптомів інфікування. Після прибуття судна до пункту призначення весь екіпаж планують направити на карантин до медичного закладу.

Ситуацію контролюють Департамент консульської служби та українські дипломатичні установи в Нідерландах та Іспанії, підтримуючи постійний зв’язок із громадянами.

Реклама

Від хантавірусу немає ні вакцини, ні лікування

Науковці попереджають, що хантавірусна інфекція має серйозні наслідки для тих, хто перехворів: у цих людей роками зберігається підвищений ризик розвитку раку крові та серцево-судинних хвороб. Попри небезпеку, ефективної вакцини чи протоколів лікування у світі фактично немає. Як повідомляє The New York Times, обмеженість медичного арсеналу стала критичною проблемою для лікарів на борту MV Hondius.

Вакцинація проводиться лише в Китаї та Південній Кореї, проте її дієвість не доведена. Західні вчені, зокрема Брайс Ворнер з Університету Саскачевану та Джей Гупер з інституту армії США, мають напрацювання назальних вакцин та терапії антитілами, але дослідження загальмували через рідкість хвороби та складність випробувань. Докторка Вайті Арумугасвамі називає цей спалах «сигналом тривоги» для світової медицини.

Чи загрожує масове поширення хантавірусу Європі

Експерти ВООЗ запевняють, що штам Andes не стане причиною нової глобальної пандемії. Як повідомляє Lad Bible, фахівці називають хантавірус серйозною інфекцією, проте наголошують на низькому ризику для загального населення.

Експертка ВООЗ з епідемій Марія Ван Керхове підкреслила, що більшість людей ніколи не стикнуться з цією хворобою. Схожу позицію займає і докторка Міра Чанд із британського агентства UKHSA. Вона зазначила, що хоча ситуація на лайнері MV Hondius є трагічною, загроза для громадськості залишається мінімальною.

Реклама

Наразі британські служби забезпечують ізоляцію та моніторинг своїх громадян, що повернулися з судна, а також відстежують усі можливі контакти, щоб повністю виключити ризик подальшого розповсюдження вірусу.

Своєю чергою речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова повідомляє, що ризик поширення хантавірусу у Європі оцінюють як низький.

«Згідно з останньою оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, ризик для широкої європейської громадськості, пов’язаний з хантавірусом, наразі оцінюється як низький», — заявила дипломатка.

Хантавірус в Україні

Проте загроза наблизилася до кордонів України: у Польщі під суворий санітарний нагляд взяли людину, яка контактувала з пасажиркою інфікованого судна, повідомляє RMF FM.

Реклама

Хоча симптомів у пацієнта наразі немає, лікарі спостерігатимуть за ним протягом тижня. Польські епідеміологи намагаються відстежити всіх осіб, які могли перетинатися з туристами після їхнього прибуття.

Окрім того, в Україні від початку 2026 року уже зафіксували два випадки хантавірусу. Обидва випадки трапилися у Хмельницькому: пацієнти мали перебіг середньої тяжкості.

У першого пацієнта діагностували гостру геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. У другого — ураження печінки, висип і лихоманку. Обидва випадки були підтверджені лабораторно.

Вони пройшли лікування та були виписані з лікарні.

Реклама

Як вберегтися від хантавірусу

Наразі лікування хантавірусу обмежується підтримуючою терапією (кисень, апарати ШК) та використанням рибавірину. Лікар Олексій Швед наголошує, що єдиним захистом є гігієна: миття рук та використання масок під час прибирання дач чи сільських приміщень.

Своєю чергою, речник Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Микола Ганіч радить:

уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями;

не підмітати суху підлогу в місцях, де можуть бути миші чи пацюки, аби не підіймати пил;

проводити вологе прибирання;

обробляти поверхні антисептиками;

користуватися рукавичками під час прибирання;

ретельно мити руки після контакту з потенційно забрудненими поверхнями.

При будь-яких грипоподібних симптомах чи задишці, медики радять негайно звертатися за допомогою.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів