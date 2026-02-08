Смертельний вірус Ніпа шириться світом: стало відомо про першу жертву 2026 року

Летальний випадок підтвердили в Бангладеш / © Associated Press

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила смерть пацієнтки в Бангладеш від вірусу Ніпа (Nipah). Це рідкісна, але надзвичайно небезпечна інфекція з високою летальністю.

Про це пише Аljazeera.

У ВООЗ наголошують, що ризик міжнародного поширення наразі залишається низьким, а влада країни вживає заходів для стримування вірусу.

За даними ВООЗ, жінка віком 40-50 років у Бангладеш захворіла 21 січня. У неї з’явилися лихоманка та неврологічні симптоми. 28 січня пацієнтку госпіталізували, а вже наступного дня лабораторні тести підтвердили вірус Ніпа.

«Від лютого 2026 року Національний координатор з Міжнародних правил охорони здоров’я (НКО МПЗП) у Бангладеш повідомив ВООЗ про один підтверджений випадок інфекції вірусом Ніпа (Nipah) в окрузі Раджшахі», — йдеться у заяві міжнародної організації охорони здоров’я.

Симптоми та ознаки хвороби

Вірус «Ніпах» — це зоонозна інфекція, яка передається від тварин до людей. Природними носіями є плодові кажани (крилани), поширені в Індії. Зараження може відбуватися через контакт із кажанами, свинями, вживання забруднених фруктів або соку фінікової пальми, а також від людини до людини.

Вірус не одразу проявляє свої симптоми, а ховається під виглядом звичайних вірусних хвороб.

У пацієнтів зазвичай раптово розвивається грипоподібний стан, що супроводжується підвищеною температурою, головним болем, болем у м’язах і сильною втомою. В окремих випадках також з’являються кашель, задишка або пневмонія.

Найсерйознішим ускладненням від вірусу є запалення головного мозку, тобто енцефаліт. Неврологічні симптоми, зокрема сплутаність свідомості, її порушення, судоми або кома, зазвичай виникають через кілька днів або тижнів після початку хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала вірус Ніпах як «пріоритетний патоген». Це означає, що вірус має потенціал спричинити глобальну епідемію, і вчені повинні терміново зосередитися на розробці засобів діагностики та вакцин.

