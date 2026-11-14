Смертельний вірус забирає все більше життів: тисячі заражених і нові жертви

Лікарня. / © Pixabay

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У США від кору від початку року померли вже 10 людей. За даними американських служб охорони здоров’я, кількість випадків зараження по всій країні перевищила 5400.

Про це повідомляє Polsat News з посиланням на ABC News.

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Водночас рівень вакцинації дітей у США знизився до 92%. Для формування колективного імунітету зазвичай необхідно, щоб щеплення отримали щонайменше 95% населення.

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За інформацією Центрів з контролю та профілактики захворювань США, у 45 штатах підтвердили 5412 випадків зараження. Це на 230 більше, ніж у попередньому звіті, оприлюдненому тиждень тому. Для порівняння: у 2000–2024 роках середня річна кількість випадків кору у США становила 180.

Днями представники департаменту охорони здоров’я штату Вісконсин повідомили про другу смерть від кору в регіоні. Про ще один летальний випадок також заявили медики Пенсильванії.

Таким чином, загальна кількість смертей від кору у США цього року зросла до 10. Сім людей померли у Пенсильванії, двоє — у Вісконсині та ще одна людина — у штаті Нью-Йорк.

Вакцинація дітей у США знижується

Охоплення вакцинацією проти кору серед дітей дошкільного віку у США скоротилося з 95% у 2019 році до 92% у 2026-му. Водночас для формування колективного імунітету необхідний рівень щеплень щонайменше 95%. За оцінками, близько 300 тисяч дітей, які цього року починають відвідувати дошкільні заклади, не отримали вакцини проти кору.

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Щеплення проти кору, паротиту та краснухи (КПК) проводять у два етапи: першу дозу вводять у віці 12–15 місяців, другу — у 4–6 років. Повний курс вакцинації приблизно на 97% захищає від зараження. Навіть якщо інфікування відбувається, щеплення значно знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Кір — чим він небезпечний

Кір є надзвичайно заразним захворюванням. Одна інфікована людина може передати вірус до 90% невакцинованих людей, які перебувають поруч. Збудник здатний залишатися в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хворий залишив приміщення.

Небезпека кору не обмежується характерним висипом. Приблизно у кожної десятої інфікованої дитини розвиваються вушні інфекції або діарея. Кожна п’ята невакцинована людина потребує госпіталізації, а в кожної двадцятої дитини виникає пневмонія.

Серед найнебезпечніших ускладнень — енцефаліт. Він розвивається приблизно в однієї з тисячі інфікованих дітей і може призвести до судом, втрати слуху або порушень інтелектуального розвитку. Майже одна дитина з тисячі помирає від респіраторних або неврологічних ускладнень.

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Нагадаємо, у Європі вже є інфікований вірусом Ебола. Британського медичного працівника із Конго до Великої Британії для спеціалізованого лікування. Пацієнт перебуває у стабільному стані.

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