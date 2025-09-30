Смертна кара за шахрайство: суд виніс жорсткий вирок членам сімейного синдикату

Китай / © Associated Press

Реклама

Народний суд проміжної інстанції міста Веньчжоу (Китай) виніс суворий вирок членам впливового сімейного злочинного синдикату з Коканга, М'янма, засудивши 11 осіб до страти. Ще п'ятеро отримали смертні вироки з відстрочкою виконання на два роки, які часто замінюються довічним ув'язненням.

Про це повідомляє The Guardian.

Синдикат, очолюваний родиною Мін, звинувачувався в організації незаконних азартних ігор та шахрайських операцій на суму понад $1,4 мільярда. Ще 12 обвинувачених засудили до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до 24 років.

Реклама

У заяві суду йдеться, що угруповання "застосовувало збройну силу" для створення кількох комплексів у Коканзі, поблизу кордону з М'янмою.

Суд встановив, що синдикат убив 14 осіб. Серед жертв були 10 працівників, залучених до шахрайських схем, які намагалися втекти з угруповання або не підкорялися керівництву. Як приклад згадується інцидент у жовтні 2023 року, коли обвинувачені нібито "відкрили вогонь" по людях у шахрайському комплексі, щоб запобігти їх поверненню до Китаю.

Діяльність цього угруповання є частиною більшої проблеми кібершахрайських центрів, які набули широкого поширення у країнах Південно-Східної Азії, включаючи М'янму, Лаос і Камбоджу. Ці центри, які часто використовують жертв торгівлі людьми, залучають їх до витончених інтернет-афер, спрямованих на людей по всьому світу.

За оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, глобальний обіг цієї індустрії становить $40 мільярдів США на рік. Китай активно бореться з цими шахрайськими центрами через спільні операції з місцевою поліцією. У лютому спільні зусилля Китаю, М'янми та Таїланду призвели до звільнення понад 7000 робітників, більшість з яких були громадянами Китаю.

Реклама

Нагадаємо, у Китаї ексміністра засудили до смертної кари.