ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Смертна кара за шахрайство: суд виніс жорсткий вирок членам сімейного синдикату

Синдикат, очолюваний родиною Мін, звинувачувався в організації незаконних азартних ігор та шахрайських операцій на суму понад $1,4 мільярда.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Китай

Китай / © Associated Press

Народний суд проміжної інстанції міста Веньчжоу (Китай) виніс суворий вирок членам впливового сімейного злочинного синдикату з Коканга, М'янма, засудивши 11 осіб до страти. Ще п'ятеро отримали смертні вироки з відстрочкою виконання на два роки, які часто замінюються довічним ув'язненням.

Про це повідомляє The Guardian.

Синдикат, очолюваний родиною Мін, звинувачувався в організації незаконних азартних ігор та шахрайських операцій на суму понад $1,4 мільярда. Ще 12 обвинувачених засудили до тюремного ув'язнення терміном від п'яти до 24 років.

У заяві суду йдеться, що угруповання "застосовувало збройну силу" для створення кількох комплексів у Коканзі, поблизу кордону з М'янмою.

Суд встановив, що синдикат убив 14 осіб. Серед жертв були 10 працівників, залучених до шахрайських схем, які намагалися втекти з угруповання або не підкорялися керівництву. Як приклад згадується інцидент у жовтні 2023 року, коли обвинувачені нібито "відкрили вогонь" по людях у шахрайському комплексі, щоб запобігти їх поверненню до Китаю.

Діяльність цього угруповання є частиною більшої проблеми кібершахрайських центрів, які набули широкого поширення у країнах Південно-Східної Азії, включаючи М'янму, Лаос і Камбоджу. Ці центри, які часто використовують жертв торгівлі людьми, залучають їх до витончених інтернет-афер, спрямованих на людей по всьому світу.

За оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, глобальний обіг цієї індустрії становить $40 мільярдів США на рік. Китай активно бореться з цими шахрайськими центрами через спільні операції з місцевою поліцією. У лютому спільні зусилля Китаю, М'янми та Таїланду призвели до звільнення понад 7000 робітників, більшість з яких були громадянами Китаю.

Нагадаємо, у Китаї ексміністра засудили до смертної кари.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie