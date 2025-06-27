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Смертний вирок у Японії: серійного вбивцю стратили вперше від 2022 року
У Японії стратили чоловіка, який убив дев’ятьох людей, зв’язавшись з ними через соціальні мережі.
У Японії 27 червня вперше від 2022 року було приведено у виконання смертний вирок. У Токійському слідчому ізоляторі стратили 34-річного Такахіро Шіраіші, якого засудили за особливо жорстоке вбивство дев’яти осіб.
Про це пише NHK.
Шіраіші, відомий як «вбивця з Twitter», заманював жертв через соціальні мережі, пропонуючи підтримку людям із суїцидальними настроями. Після цього він здійснював сексуальне насильство, вбивав, а потім зберігав рештки тіл у своїй квартирі. Окрім вбивства, йому було пред’явлено обвинувачення у пограбуванні.
Справу кваліфікували як вбивство з корисливих мотивів та супутні злочини, що шокували японське суспільство масштабом жорстокості.
Смертний вирок було винесено 2020 року. Адвокат подав апеляцію, однак згодом сам Шіраіші її відкликав, і вирок набув чинності.
Виконання вироку стало першою стратою в Японії після липня 2022 року та першою після формування уряду Ішіби, що викликало нову хвилю суспільних дискусій щодо застосування смертної кари в країні.
Нагадаємо, у Північній Кореї публічно стратили трьох громадян через спробу втечі з країни.