Смертний вирок у Японії: серійного вбивцю стратили вперше від 2022 року

У Японії вперше за майже три роки виконали смертний вирок / © Associated Press

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У Японії 27 червня вперше від 2022 року було приведено у виконання смертний вирок. У Токійському слідчому ізоляторі стратили 34-річного Такахіро Шіраіші, якого засудили за особливо жорстоке вбивство дев’яти осіб.

Про це пише NHK.

Шіраіші, відомий як «вбивця з Twitter», заманював жертв через соціальні мережі, пропонуючи підтримку людям із суїцидальними настроями. Після цього він здійснював сексуальне насильство, вбивав, а потім зберігав рештки тіл у своїй квартирі. Окрім вбивства, йому було пред’явлено обвинувачення у пограбуванні.

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Справу кваліфікували як вбивство з корисливих мотивів та супутні злочини, що шокували японське суспільство масштабом жорстокості.

Смертний вирок було винесено 2020 року. Адвокат подав апеляцію, однак згодом сам Шіраіші її відкликав, і вирок набув чинності.

Виконання вироку стало першою стратою в Японії після липня 2022 року та першою після формування уряду Ішіби, що викликало нову хвилю суспільних дискусій щодо застосування смертної кари в країні.

Нагадаємо, у Північній Кореї публічно стратили трьох громадян через спробу втечі з країни.

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