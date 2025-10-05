Смертоносні повені та зсуви: десятки загиблих, міста відрізані від світу

Повінь у Непалі / © reuters.com

З п’ятниці в Непалі тривають сильні дощі, які викликали зсуви та раптові повені, що забрали життя щонайменше 47 людей.

Про це повідомляє Reuters.

У східному окрузі Ілам, що межує з Індією, 35 людей загинули через зсуви, повідомив речник Збройних поліцейських сил Калідас Дхаубоджі. Ще дев’ять осіб зникли безвісти після повеней, а троє загинули від ударів блискавок в інших регіонах.

“Рятувальні роботи для пошуку зниклих безвісти тривають”, – зазначила Шанті Махат, речниця Національного управління зі зменшення ризику стихійних лих.

Наслідки для інфраструктури та транспорту

Зсуви та повені зруйнували мости й перекрили кілька автомагістралей, залишивши сотні пасажирів у скрутному становищі. У Катманду, оточеному горами, річки затопили дороги та будинки, ізолювавши столицю від решти країни.

“Внутрішні рейси значно порушені, але міжнародні рейси в аеропорту Катманду виконуються за розкладом”, – повідомив Рінджі Шерпа, речник головного міжнародного аеропорту Непалу.

Загроза річки Коші та регіональні наслідки

На південному сході Непалу річка Коші, відома регулярними повенями, перетнула небезпечний рівень. Губернатор округу Сунсарі Дхармендра Кумар Мішра повідомив, що всі 56 шлюзових затворів греблі Коші відкриті для скидання води, що значно перевищує норму в 10-12 затворів. Рух транспорту по мосту через річку заборонено.

У сусідньому індійському регіоні Дарджилінг щонайменше семеро людей загинули через зсуви, а рятувальники продовжують пошуки ще двох жертв, повідомив представник місцевої поліції Абхішек Рой.

Прогноз і заходи влади

Метеорологи прогнозують, що дощі в Непалі триватимуть до понеділка, 6 жовтня. Влада вживає “максимальних заходів обережності”, щоб допомогти постраждалим від стихії. Щороку під час сезону мусонів, який триває з червня до вересня, у гірському Непалі гинуть сотні людей через зсуви та повені.

“Ми робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих і відновити транспортне сполучення”, – заявили в Національному управлінні зі зменшення ризику стихійних лих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потужна злива в Одесі 30 вересня паралізувала місто та забрала життя дев’ятьох людей.