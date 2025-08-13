Смертоносні пожежі та аномальна спека охопили Європу: подробиці

Пожежа / © Associated Press

Європа переживає один із наймасштабніших сезонів лісових пожеж в історії. У Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Албанії та інших країнах вогонь знищує тисячі акрів землі, а рекордна спека ускладнює боротьбу з полум’ям.

Про це пише CNN.

За даними Європейської інформаційної системи з лісових пожеж, у 2025 році вже вигоріло понад 2,4 млн акрів — більш ніж удвічі перевищуючи середні показники за останні 19 років.

В Іспанії пожежі охопили різні регіони, забравши життя щонайменше однієї людини. Евакуйовано тисячі мешканців і туристів, зокрема з курортного міста Тарифа. На півдні країни температура перевищила 49°C, а метеорологи попереджають про «надзвичайну небезпеку».

Пожежа в Європі / © Reuters

У Португалії палають десятки вогнищ, зокрема в районі Транкозу, де згоріло понад 7,5 тис. акрів. Влада мобілізувала понад тисячу пожежників та сотні одиниць техніки.

Ситуація напружена і в інших країнах: у Франції зафіксували найбільшу пожежу з 1949 року, в Італії вогонь спалахнув біля Везувія, а в Албанії, Чорногорії та Хорватії пожежники борються з вогнем, що загрожує природним паркам та населеним пунктам.

Експерти попереджають: зміна клімату робить пожежні сезони все більш інтенсивними, а нинішній рік може стати найспекотнішим і найруйнівнішим для Європи за весь час спостережень.

