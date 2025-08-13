ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
2 хв

Смертоносні пожежі та аномальна спека охопили Європу: подробиці

У Франції, Іспанії, Португалії та Греції вирують масштабні пожежі, евакуйовано тисячі людей.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пожежа

Пожежа / © Associated Press

Європа переживає один із наймасштабніших сезонів лісових пожеж в історії. У Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Албанії та інших країнах вогонь знищує тисячі акрів землі, а рекордна спека ускладнює боротьбу з полум’ям.

Про це пише CNN.

За даними Європейської інформаційної системи з лісових пожеж, у 2025 році вже вигоріло понад 2,4 млн акрів — більш ніж удвічі перевищуючи середні показники за останні 19 років.

В Іспанії пожежі охопили різні регіони, забравши життя щонайменше однієї людини. Евакуйовано тисячі мешканців і туристів, зокрема з курортного міста Тарифа. На півдні країни температура перевищила 49°C, а метеорологи попереджають про «надзвичайну небезпеку».

Пожежа в Європі / © Reuters

Пожежа в Європі / © Reuters

У Португалії палають десятки вогнищ, зокрема в районі Транкозу, де згоріло понад 7,5 тис. акрів. Влада мобілізувала понад тисячу пожежників та сотні одиниць техніки.

Ситуація напружена і в інших країнах: у Франції зафіксували найбільшу пожежу з 1949 року, в Італії вогонь спалахнув біля Везувія, а в Албанії, Чорногорії та Хорватії пожежники борються з вогнем, що загрожує природним паркам та населеним пунктам.

Експерти попереджають: зміна клімату робить пожежні сезони все більш інтенсивними, а нинішній рік може стати найспекотнішим і найруйнівнішим для Європи за весь час спостережень.

Нагадаємо, гора Марапі, що знаходиться на межі районів Агам і Танах-Датар у провінції Західна Суматра в Індонезії, виверглася у вівторок вранці, піднявши стовп вулканічного попелу на приблизно 1600 метрів над вершиною.

Виверження почалося о 8:39 за місцевим часом, стовп попелу мав біло-сірий колір, був густим і дрейфував у напрямку північного сходу. Сейсмограф зафіксував максимальну амплітуду 30,4 міліметра, а тривалість виверження склала близько 34 секунд.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie