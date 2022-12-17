Смертоносніший, ніж COVID-19: медики попередили про спалах "верблюжого грипу"

Від верблюдів можна заразитись небезпечним грипом, проти якого немає ефективної вакцини.

Лікарі у Великій Британії попереджають про спалах "верблюжого грипу", яким уболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу.

Про це пише видання The Sun.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії закликало лікарів стежити за людьми, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання. Вболівальникам, які їздили до Катару на ЧС-2022 з футболу, радили не торкатися верблюдів і не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками "верблюжого грипу".

За останні роки від "верблюжого грипу", або близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС), померло понад 1000 осіб.

І тепер кількість випадків може зрости через уболівальників, які з'їжджалися до Катару на чемпіонат світу і контактували з верблюдами.

"Верблюжий грип" (MERS) смертоносніший, ніж COVID-19 — більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на коронавірус. І проти "верблюжого грипу" немає ефективної вакцини.

"Верблюжим грипом", або близькосхідним респіраторним синдромом, можна заразитися при тісному контакті з верблюдами. Водночас в Катарі вже було зареєстровано два випадки, і обидва рази хворі контактували з верблюдами.

У деяких, хто заражається цією хворобою, не спостерігається жодних симптомів, але інші страждають від лихоманки, кашлю, утрудненого дихання, діареї та блювання.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили про ще одну загрозу — цього разу над світом навис давній патоген. 2021 року кількість дітей, які пропустили хоча б одну дозу вакцини від кору, досягла рекордної позначки - майже 40 мільйонів.

Раніше у ВООЗ заявили, що до 2030 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та діабету. Експерти вважають, що за 8 років зареєструють 500 млн нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності у людей.

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