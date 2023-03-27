Смертоносний циклон "Фредді" встановив одразу декілька рекордів (фото)

Негода на півдні Африки забрала життя понад 400 людей.

Циклон "Фредді", один із найпотужніших буревіїв, зареєстрованих у південній півкулі. Масштаби смертоносного циклону виявилися настільки великими, що тепер дослідники припускають, що він встиг побити одразу кілька рекордів.

Про це пише Space.

По-перше, він, можливо, став найсильнішим за всю історію спостережень, по-друге, найтривалішим із коли-небудь зареєстрованих.

Загалом циклон "Фредді" пройшов шлях у 8 000 кілометрів через південну частину Індійського океану до південно-східної Африки. За даними Всесвітньої метеорологічної асоціації (WMA), сили циклону "Фредді" нарешті почали вичерпуватися, і тепер він, схоже, згасає.

Фото: Associated Press

Що відомо про циклон "Фредді"

"Фредді" вдруге за березень обрушився на суходіл у південній частині Африки, ставши найтривалішим та найсильнішим тропічним штормом у південній півкулі.

Кількість загиблих від тропічного циклону у Малаві перевищила 400 людей. Загальна кількість травмованих досягла 918, ще 282 людини вважаються зниклими безвісти. У регіонах, що постраждали від циклону, тривають пошуково-рятувальні роботи, тож кількість жертв може зрости.

Найбільші руйнування зафіксовані навколо міста Блантайр, найважливішого економічного центру країни. Зливи та повені пошкодили дороги та мости, що ускладнило рятувальні роботи та евакуацію постраждалих.

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