Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смертоносний ураган у російському Курську та нічні обстріли Запоріжжя: головні новини ночі 19 вересня

Дата публікації
Перегляди
7887
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Смертоносний ураган у російському Курську та нічні обстріли Запоріжжя: головні новини ночі 19 вересня

Фото: із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 19 вересня:

  • Руйнівний ураган знеструмив 87 населених пунктів у Курській області РФ, загинуло щонайменше двоє людей. Читати далі –>
  • В ніч проти 19 вересня російські окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури у Запоріжжі. Читати далі –>
  • Російська армія двічі обстрілювала село Волфине, у зруйнованій фермі загинули свині та кінь. Читати далі –>
  • Одеський мер Геннадій Труханов пропонує створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден повідомив, що армія США захищатиме острів Тайвань. Читати далі –>

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація