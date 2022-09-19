Смертоносний ураган у російському Курську та нічні обстріли Запоріжжя: головні новини ночі 19 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 19 вересня:
- Руйнівний ураган знеструмив 87 населених пунктів у Курській області РФ, загинуло щонайменше двоє людей. Читати далі –>
- В ніч проти 19 вересня російські окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури у Запоріжжі. Читати далі –>
- Російська армія двічі обстрілювала село Волфине, у зруйнованій фермі загинули свині та кінь. Читати далі –>
- Одеський мер Геннадій Труханов пропонує створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Читати далі –>
- Президент США Джо Байден повідомив, що армія США захищатиме острів Тайвань. Читати далі –>
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