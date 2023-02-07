Смертоносний землетрус у Туреччині: кількість загиблих знову зросла

Руйнівний землетрус, який трапився у Туреччині забрав життя уже понад 4,5 тисяч людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

Про це пише Gazete Duvar.

Уряд Туреччини повідомив, що внаслідок землетрусу загинули 4544 особи, 26 721 особа отримала поранення. Кількість зруйнованих будівель - 5775.

Водночас, кількість загиблих у Сирії збільшилася до 1782, поранених - 3 749 осіб.

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Інформаційне агентство Сирії SANA інформує, що 812 людей загинули і 1449 отримали поранення у підконтрольних сирійському уряду районах у провінціях Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.

Відомо також, що в районах, підконтрольних ЗС Туреччини та Сирійській національній армії, загинули щонайменше 970 осіб та понад 2300 осіб отримали поранення.

Землетрус у Туреччині

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8 став, який став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років. Крім Туреччина, постраждала і Сирія. Відчули також поштовхи Кіпр, Єгипет та Ліван.

Внаслідок землетрусу у Сирії загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса. Трагедія сталася через обвалення будівлі у місті Хама. Разом із сестрою прем'єра загинули кілька її дітей та онуків.

Через потужний землетрус у Туреччині президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, двоє українців загинули внаслідок землетрусу.

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