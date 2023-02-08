Смертоносний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7700 жертв

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії продовжує зростати.

У Туреччині та Сирії унаслідок серії потужних землетрусів загинуло понад 7700 осіб.

Про це пише CNN.

Кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії, зросла щонайменше до 7726 осіб.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай повідомив, що зараз у Туреччині загинули щонайменше 5894 осіб і 34 810 отримали поранення. У Сирії повідомляється про щонайменше 1832 загиблих і 3849 поранених.

Щонайменше 16 139 команд працюють над пошуково-рятувальними зусиллями, до яких будуть додані додаткові міжнародні групи, сказав Октай.

Землетрус у Туреччині та Сирії

Восьмеро українців попросили про евакуацію через руйнівний землетрус у Туреччині. Також відомо, що серед загиблих унаслідок, ймовірно, 2 українців. Ще 4 зазнали поранень. Про це повідомляють українські дипломати.

Також, на щастя, маленьку дівчинку дістали живою після 12 годин під завалами внаслідок землетрусу в Сирії. Дівчинку витягли з-під уламків одного з житлових будинків у містечку Афрін.

До того ж дослідники звертають увагу на вплив Місяця і прогнозують ще один сильний землетрус у Центральній Туреччині. Їх магнітуда може сягати показників вищих М5-6.

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