Смертоносний шторм накрив одну з країн Європи: є загиблі, паралізовано дороги і масові блекаути

Шторм у Португалії. / © Associated Press

Португалію накрив атлантичний шторм «Крістін». Найсильніше від стихії постраждали центральні та північні регіони країни. Місцями пориви вітру сягали 149 км/год. Загинуло щонайменше п’ять осіб.

Про це повідомляють видання ВВС і The Portugal News.

Сильну негоду португальська влада назвала «екстремальним кліматичним явищем». Найсильніші вітри були зафіксовані на авіабазі Монте-Реал у Лейрії, де пориви вітру досягали 178 км/год. Саме це місце, ймовірно, було точкою входу шторму на материкову частину Португалії.

Шторм спричинив масштабні порушення громадського порядку по всій країні. Служба цивільного захисту зафіксувала понад 3000 інцидентів. У різних регіонах країни навчання у школах скасували.

Залізничні колії та дороги, зокрема головну автомагістраль, що з’єднує Лісабон із північчю Португалії, були заблоковані деревами та уламками. Сталися масштабні блекаути. За даними дистриб’ютора електроенергії E-Redes, понад 850 000 людей залишилися без електроенергії.

У прибережному місті Фігейра-да-Фош перекинулося колесо огляду. Кілька транспортних засобів було пошкоджено, коли сильний вітер зірвав з будівель частини даху.

Агентство цивільного захисту повідомило про загибель трьох людей у ​​центральному районі Лейрії — одному з найбільш постраждалих районів. За даними влади, одна особа загинула від падіння металевого листа, а інша застрягла в конструкції будинку. Чоловік у Віла-Франка-де-Шіра загинув, коли дерево впало на його автомобіль. Інші смертельні випадки сталися у районі Марінья-Гранде.

За даними Португальського інституту атмосфери, десять прибережних районів отримали червоний рівень попередження про погоду через небезпечні умови на морі. За прогнозом, хвилі сягатимуть 14 м. Поліція закликала мешканців Коїмбри та Лейри залишатися вдома.

Після перетину Португалії шторм «Крістін» рушив на схід, до Іспанії, принісши з собою сніг, дощ та сильний вітер.

