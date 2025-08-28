Смертоносний шторм накрив популярні курортні країни: є загиблі

Негода / © unsplash.com

Сильні дощі, спричинені тропічним штормом Каджікі, призвели до масштабних повеней і зсувів у В’єтнамі та Таїланді. Загинули щонайменше вісім людей, ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомило видання Apnews.

У північних і центральних провінціях В’єтнаму підтвердили смерть семи осіб, одна людина зникла безвісти та понад три десятки отримали поранення. За ніч у регіоні випало майже 20 сантиметрів опадів, у прибережних районах зберігається загроза нових підтоплень.

У Таїланді одна людина загинула через зсув у місті Чіангмай, ще одна зникла безвісти. За даними влади, десятки будинків пошкоджено, є постраждалі від раптових повеней. Метеорологи попереджають про ризик нових злив та зсувів у північних і північно-східних регіонах країни.

Шторм Каджікі раніше накрив китайський острів Хайнань, а після виходу на узбережжя В’єтнаму змусив владу евакуювати тисячі людей із небезпечних районів.

Раніше у В’єтнамі закрили школи, аеропорти та евакуюють тисячі людей через наближення потужного тайфуну Каджікі. Він має дістатися суші вже сьогодні. Очікується, що швидкість вітру може досягти 180 км/год.

Нагадаємо, нещодавно Аризону накрила рідкісна пилова буря хабуб. У Фініксі зупинили роботу аеропорту, а понад 55 тисяч людей залишилися без електрики.