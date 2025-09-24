Смертоносний тайфун охопив Тайвань: скільки жертв

Супертайфун у Тайвані

Тайвань охопив супертайфун під назвою «Рагаса». Загинуло щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Мережу заповнили моторошні кадри стихії. Вулиці перетворилися на ріки, в яких плавають автівки. Інфраструктура зазнала масштабних руйнувань.

Наслідки супертайфуну «Рагаса» на Тайвані

Пожежна служба Тайваню повідомила, що гірське озеро у східному повіті Хуалянь на Тайвані вийшло з берегів і накрило місто через сильні дощі.

За попередніми даними, щонайменше 14 людей загинули, є кілька десятків потерпілих. Понад 100 людей зникли безвісти.

Потужні потоки води руйнують мости, затоплюють дороги, будинки й автівки. Тисячі місцевих жителів евакуюються із зони стихійного лиха.

Додається, що під загрозою також південні райони Китаю та В’єтнаму. Міжнародний аеропорт Гонконгу, який є одним із найбільших в регіоні, призупинив польоти.

Як пише ВВС, «Рагаса» — це найсильніший шторм, який світ бачив цього року. Він просувається через Південно-Китайське море після того, як звалився на Філіппіни та Тайвань.

Раніше влада робила попередження про те, що насувається катастрофа. Людей закликали поставитися до цього вкрай серйозно.

Так, Гонконг готувався до наближення супертайфуну «Рагаса». Влада закликала людей не виходити з домівок. Ба більше, авіакомпанії призупинили більшість пасажирських авіарейсів до четверга. Люди кинулися до супермаркетів, щоб закупити усе необхідне, бо наступні два дні магазини будуть закриті. Крім цього, вікна будинків та офісів обклеювали стрічкою, аби зменшити ризик від розбитого скла.

«Рагаса несе вітри ураганної сили зі швидкістю до 220 км/год, що становить серйозну загрозу для узбережжя провінції Гуандун», — повідомили в метеорологічній обсерваторії Гонконгу.