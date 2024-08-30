"Сміхотворне твердження": Боррель відкинув страхи союзників щодо втягування Заходу у війну з РФ

Жозеп Боррель підтримує зняття заборони на удари по території Росії західною зброєю.

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель завив, що надання Україні дозволу на удари по території Росії західною зброєю не зробить країни Європейського Союзу та НАТО безпосередніми учасниками війни.

Про це пише ntv.

У світлі нещодавніх російських авіаударів Україна відновила заклики до союзників зняти обмеження щодо використання своєї зброї. Проте Берлін і Вашингтон побоюються посилення конфронтації з Москвою.

Борель відкинув страхи Німеччини та США щодо ескалації війни в разі атак Сил оборони України на об'єкти всередині Росії з використанням західної зброї.

"Смішно стверджувати, що дозвіл на ураження цілей на території РФ означає, що ми перебуваємо у стані війни з Москвою", – наголосив представник ЄС.

За словами Борреля, якщо Україна відповість на атаки з території Росії, це відповідатиме міжнародному праву.

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтону 30 серпня Андрій Єрмак та Рустем Умєров вкотре спробують переконати Білий дім дозволити використовувати американську далекобійну зброю для ударів вглиб Росії.

Читайте також: