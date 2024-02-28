“Сміливо, але не неправильно”: німецький дипломат не виключає присутності західних військ в Україні

Водночас НАТО поки що не хоче бути втягнутим у війну між Росією та Україною.

Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає припущення президента Франції Еммануеля Макрона про залучення сухопутних військ західних країн до війни в Україні "трохи сміливим, але не неправильним".

Коментар дипломата телеканалу Welt-TV цитує німецьке видання Spiegel.

"У тій конфліктній ситуації, в якій ми опинилися з Росією, звісно, загалом правильно нічого не виключати. Щойно ви щось виключаєте, ви, власне, полегшуєте своєму супротивникові підготовку до того, що може статися", - сказав він.

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Припущення президента Франції Вольфганг Ішингер назвав "трохи сміливим, але не неправильним".

Водночас він нагадав про інший принцип, за яким НАТО не хоче бути втягнутим у війну між Росією та Україною.

Як повідомлялося, 26 лютого на брифінгу за підсумками Конференції на підтримку України Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України.

Він нагадав, що раніше європейські країни не хотіли навіть обговорювати постачання зброї до України, але все змінилося.

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна не відправлятиме свої війська до України.

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