У Третій штурмовій різко висловилися про місце ЗСУ серед найпотужніших армій світу

Збройні сили України посіли 20-те місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією вебсайту, що містить рейтинг сукупної військової потужності кожної з країн світу Global Firepower. Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін назвав його "смішним".

Так прокоментував рейтинг армій світу від Global Firepower Максим Жорін.

"Черговий смішний рейтинг найпотужніших армій світу, де Україна посідає 20-те місце. Після Індонезії, Єгипту і Пакистану", — сказав він.

Рейтинг армій світу Фото: скрин Global Firepower

За його словами, логічно було би керуватись принципом, який враховує досвід сучасної війни.

Рейтинг армій світу Фото: скрин Global Firepower

"А він є тільки у двох армій світу. Фактор ядерки взагалі можна не враховувати. Чим керуються всі ці "експерти" зі складання рейтингів, складно зрозуміти", — додав Жорін.

Зазначимо, що рейтинг на Global Firepower формує американський блогер Деніел Пучек. Для розрахунку рейтингу кожної з країн Пучек використовує певну формулу, суть та подробиці якої не повідомляються. Рейтинг не затверджений і не перевірений ніким з експертів, вчених, військовиків або владою жодної з країн світу, проте і не претендує на академічність.

"2025 року Україна залишається втягнутою у криваву війну проти сусідньої Росії... На піку своєї потужності та за підтримки Заходу країна піднялася в рейтингу аж до 15-го місця. У наступні роки рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі послаблених зобов'язань Заходу, мінливого європейського політичного ландшафту і нової американської адміністрації. Проте країна зберігає місце у двадцятці найкращих", — прокоментував ресурс Global Firepower 20-те місце України в оновленому рейтингу-2025.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ Максим Жорін зазначав, що Європа має готуватись до війни з РФ, проте головне завдання цієї підготовки — максимальна допомога Україні.

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