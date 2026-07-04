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Скандал довкола зірваної авіаційної угоди між Варшавою та Києвом набирає обертів через рішення польської сторони утилізувати обіцяні винищувачі МіГ-29. Офіційне звинувачення Польщі на адресу України у невиконанні умов обміну вже спровокувало хвилю жорсткої критики та обурення в українському суспільстві.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Польща утилізує винищувачі, які обіцяла Україні

Угода про передачу Україні винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотників зірвалася, тому Міністерство оборони Польщі прийняло рішення поступово виводити ці старі літаки з експлуатації та утилізувати їх.

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Як повідомляє видання Wiadomosci, радянські винищувачі, які перебувають на озброєнні з 1989 року, остаточно зношуються, перевищують дозволений наліт і більше не підлягають модернізації. Подробиці та графік списання техніки оборонне відомство Польщі залишає непублічними з міркувань безпеки.

МіГ-29 / © Вікіпедія

Очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш поклав провину за зрив домовленостей на українську сторону, заявивши, що Київ наразі не виконує взятих на себе зобов’язань щодо безпілотних технологій. За словами міністра, ситуація має політичне підґрунтя і пов’язана зокрема з нещодавніми історичними суперечками між державами, проте Варшава все ще декларує готовність до подальших переговорів.

Як відреагували в Україні

Новина про скасування угоди та подальшу утилізацію винищувачів, які Польща обіцяла передати Україні викликала бурхливе обговорення серед користувачів соцмережі Threads.

Більшість коментаторів обурилися позицією польського Міноборони, звинувативши Варшаву у спробі вигідно позбутися застарілого брухту в обмін на передові українські розробки. Користувачі зазначають, що літаки 1989 року випуску однаково підлягали списанню, тому закиди у бік Києва виглядають несправедливими.

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У Мережі зазначають:

«Сміття міняють на нові технології Дуже дружні кроки»;

«Уявляю, який це був мотлох, який хотіли всучити нам і стати героями в очах світу».

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Також користувачі дивуються логіці польського оборонного відомства: якщо літаки ще були придатні для ведення реальної війни в Україні, то чому їх утилізують, а не залишають для захисту власного простору. Якщо ж вони повністю аварійні — то це ставило під загрозу життя українських пілотів:

«Орлами будуть відбиватися, а взагалі стрьомні ті літаки, якщо вони вже під утилізацію, віддають хлам, а потім ми втрачаємо наших льотчиків».

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Реакція українців утилізувати винищуващі, які Польща обіцяла передати Україні / © скриншот

Нагадаємо, раніше між Варшавою та Києвом спалахнув масштабний дипломатичний скандал через гучні заяви польських високопосадовців щодо євроінтеграції України. Тоді польська сторона попередила, що може заблокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо не буде вирішено історичні суперечки, зокрема ті, що стосуються діяльності ОУН-УПА та постаті Степана Бандери. Цей ультиматум викликав хвилю обурення в українському суспільстві.

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