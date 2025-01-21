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Смоленськ атакували невідомі дрони: спалахнула пожежа на авіазаводі

Смоленськ атакували невідомі дрони: спалахнула пожежа на авіазаводі

Місцеві жителі повідомляють про низку пожеж. / Фото: із соцмереж

Атака дронів триває.

На російський Смоленськ була скоєна атака невідомих БПЛА, працювало російське ППО.

Про це йдеться у повідомленні у соцмережах. 

Один із дронів упав на дах житлового будинку

БПЛА намагалися атакувати Смоленський авіаційний завод. У місті зараз кілька пожеж

На одному з підприємств Смоленська - сильна пожежа після удару БПЛА, ймовірно, що у авіазавод таки влучили. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня мешканці Казані повідомляли про звуки вибухів над містом.

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