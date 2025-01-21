Смоленськ атакували невідомі дрони: спалахнула пожежа на авіазаводі

Атака дронів триває.
На російський Смоленськ була скоєна атака невідомих БПЛА, працювало російське ППО.
Про це йдеться у повідомленні у соцмережах.
Один із дронів упав на дах житлового будинку
БПЛА намагалися атакувати Смоленський авіаційний завод. У місті зараз кілька пожеж
На одному з підприємств Смоленська - сильна пожежа після удару БПЛА, ймовірно, що у авіазавод таки влучили.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня мешканці Казані повідомляли про звуки вибухів над містом.
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