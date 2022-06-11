“Смоленськ — це Литва”: депутат литовського сейму нагадав про давню угоду про кордони з Росією

“Смоленськ — це Литва”: депутат литовського сейму нагадав про давню угоду про кордони з Росією

Після того, як в Держдумі РФ зареєстрували законопроєкт про відмову від визнання Росією незалежності Литви, депутат литовського сейму нагадав про договір часів Смоленської війни у 17 столітті, який теж можна скасувати.

У відповідь на законопроєкт депутата російської Держдуми Євгена Федорова, який вимагає скасувати визнання РФ незалежності Литви, депутат литовського сейму Матас Малдейкіс запропонував розірвати Полянівський мирний договір 1634 року, укладений між Росією та Річчю Посполитою.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви 1991 року, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року", - написав Малдейкіс.

Цей договір було укладено між Росією та Річчю Посполитою після Смоленської війни (1632-1634), він фіксував кордони між країнами. Тому, як іронічно зауважує литовський депутат, його країна може вимагати від Росії “повернути всі окуповані території Великому князівству”.

“Смоленськ – це Литва!” - нагадав Малдейкіс.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE — Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 9, 2022

Як повідомлялося раніше, депутат Держдуми від путінської партії “Единая Россия” Євген Федоров запропонував скасувати ухвалу Держради СРСР про визнання незалежності республіки.

Нагадаємо, в естонському зовнішньополітичному відомстві висловили протест проти тверджень російського президента, який виправдовував загарбницькі походи Петра І, зокрема, захоплення естонського міста Нарва.

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