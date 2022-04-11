Смоленська катастрофа: Польща звинуватила Росію у підриві літака з Качинським

Причиною катастрофи стало незаконне втручання російської сторони в роботу літака.

Смоленська авіакатастрофа, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, сталася через пряме втручання російської сторони.

Про це заявив голова підкомітету з розслідування Смоленської катастрофи, колишній міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, інформує польське видання wРolityce.

Слідство встановило, що безпосередньою причиною катастрофи літака Ту-154М 10 квітня 2010 року під Смоленськом, став вибух у лівому крилі.

"Причиною катастрофи стало незаконне втручання російської сторони в роботу літака Ту-154М з делегацією Президента Республіки Польща. Основним і беззаперечним доказом цього втручання був вибух у лівому крилі", — зазначив Мацеревич.

За його словами, підкомітет точно визначив місце, час і звук вибуху, який зруйнував крило і спричинив катастрофу. Його продовженням став черговий вибух у центральному крилі, на кілька метрів над землею, який знищив весь літак і призвів до смерті польської делегації.

Крім того, на 190 елементах літака Ту-154М виявили сліди вибухівки. Деякі сліди вибухівки перебували в місцях, які недоступні пасажирам або екіпажу. Згідно висновків підкомітету, використовувалися термобаричні заряди.

"Багато (польських. — Ред.) опозиційних політиків та медіа, які їх підтримували, жартували над підкомітетом, що не було такого поняття, як термобаричний вибух. Я думаю, що після атак РФ в Україні, де термобаричними зарядами знищують велику кількість людей, буде якась рефлексія на цих людей, як можна так нахабно брехати", — сказав голова підкомітету.

Лабораторні дослідження показали наявність на уламках літака вибухових речовин, таких як пентрит, тротил, гексоген і нітрогліцерин.

"У підкомісії є показання свідків, які перебували 10 квітня 2010 року в Смоленську, переважно росіян. Багато з них почули вибух до того, як літак впав на землю", — каже Мацеревич.

Голова підкомітету повідомив, що самому вибуху передували дві операції з дезінформації зі сторони РФ: "Внесення хаосу серед польотних диспетчерів Російської Федерації та утруднення вильоту польського екіпажу в запасний аеропорт у Вітебську. В останню хвилину відбулося переобладнання резервних аеропортів з Вітебська до Домодєдово та Шеремєтьєво, зроблене росіянами та приховане від польських пілотів".

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в Росії розбився літак ТУ-154М, на борту якого були 96 людей – всі вони загинули. Серед них – президент Польщі Лех Качинський і чимало високопосадовців. Всі вони летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.

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