Смоленська катастрофа: суд у Польщі постановив заарештувати диспетчерів російського аеропорту

Суд у Варшаві постановив заарештувати трьох російських авіадиспетчерів, які контролювали рух в аеропорту російського міста Смоленська 10 квітня 2010 року, коли літак з тодішнім президентом Польщі Лехом Качиньським на борту розбився під час спроби приземлитися.

Про це повідомляє правий портал wPolityce.pl.

На думку суду, існує високий ризик того, що ці росіяни навмисно спричинили катастрофу на повітряному транспорті. Тепер прокуратура зможе видати міжнародний ордер на арешт трьох диспетчерів.

Польща від 2015 року веде розслідування щодо диспетчерів Смоленського аеропорту.

Спочатку військова прокуратура хотіла висунути їм звинувачення в ненавмисному спричиненні авіакатастрофи, але справою зайнялася цивільна прокуратура, на думку якої наявні докази дозволяють диспетчерам бути обвинуваченим у вчиненні більш тяжкого злочину. Таку позицію в прокуратурі аргументують тим, що диспетчери добре знали ризики, пов’язані з тим, що пілоти польського літака спробували приземлитися в погану погоду в погано обладнаному аеропорту.

Нове рішення польського суду не означає, що диспетчерів одразу заарештують. Росія ігнорує всі запити Польщі про співпрацю в розслідуванні. Однак, коли польська влада видасть на них міжнародний ордер на арешт, вони ризикуватимуть опинитися в ізоляторі під час поїздки за кордон.

10 квітня 2010 року в Росії розбився літак ТУ-154М, на борту якого були 96 людей – всі вони загинули. Серед них – президент Польщі Лех Качинський і чимало високопосадовців. Всі вони летіли на жалобні заходи з нагоди річниці розстрілу польських офіцерів у Катинському лісі.

Нагадаємо, раніше у Польщі заявили, що Смоленська авіакатастрофа, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, сталася через пряме втручання російської сторони.

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