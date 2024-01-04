Снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: російський Бєлгород накрила свіжа "бавовна" (відео)

Місцеві жителі не на жарт налякані.
Російський Бєлгород накрила свіжа "бавовна". З'явилися кадри прильоту снаряда у двір будинку на вул. Макаренко, який пошкодив, зокрема, автомобілі та будівлі. У місті лунає сирена, влада закликає містян пройти в укриття.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Які наслідки удару
Пізніше у російському пропагандистському ЗМІ Mash заявили, що над Білгородом та Білгородським районом збито 10 ракет РСЗВ "Вільха". За попередньою інформацією, двоє людей постраждали.
"В одного чоловіка осколкове поранення передпліччя, в іншого – осколкове поранення гомілки. Їх доправляють до міської лікарні", – пишуть росіяни.
Також є ушкодження житлових будинків. Постраждали близько 30 автомобілів.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді вдень 30 грудня стався потужний ракетний удар. Згодом росіяни заявили про обстріли 2 та 3 січня. Так, Міноборони РФ повідомило, що у ніч проти середи, 3 січня, ППО нібито збила над областю багато ракет. Що ж коїлося у сусідів насправді – читайте у матеріалі.
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