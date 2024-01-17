Снаряди БТРи та безпілотники: Німеччина оновила пакет військової допомоги Україні (список)

Зокрема, новий пакет допомоги містить 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники, бронетранспортери, бойові машини піхоти Marder і т.д.
Про це йдеться в заяві німецького уряду.
До нового військового пакету увійшли:
- боєприпаси для танків Leopard 1A5;
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
- 8 бронетранспортерів;
- 16 вантажівок Zetros;
- 5 автівок для прикордонників;
- 3 цивільні автівки;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- 500 світлодіодних ламп;
- матеріали для розмінування;
- майже 2 тисячі бойових шоломів M92.
Крім того, Берлін обіцяє передати Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.
В уряді ФРН зазначили, що у 2023 році Німеччина передала Україні військову допомогу на загальну суму близько 5,4 млрд євро.
Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц після розмови з Джо Байденом заявив, що 2024 року його держава передасть Україні військових товарів на понад сім мільярдів євро.
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