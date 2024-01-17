Снаряди БТРи та безпілотники: Німеччина оновила пакет військової допомоги Україні (список)

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, безпілотники, бронетранспортери, бойові машини піхоти Marder і т.д.

Про це йдеться в заяві німецького уряду.

До нового військового пакету увійшли:

боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

8 бронетранспортерів;

16 вантажівок Zetros;

5 автівок для прикордонників;

3 цивільні автівки;

50 терміналів зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для розмінування;

майже 2 тисячі бойових шоломів M92.

Крім того, Берлін обіцяє передати Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder та 15 самохідних зенітних установок Gepard.

В уряді ФРН зазначили, що у 2023 році Німеччина передала Україні військову допомогу на загальну суму близько 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц після розмови з Джо Байденом заявив, що 2024 року його держава передасть Україні військових товарів на понад сім мільярдів євро.

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